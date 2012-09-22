CodeBaseРазделы
Индикатор выхода из флета - индикатор для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
24602
(11)
В одной из веток уважаемый geros предложил интересную идею.
Суть ее думаю раскроет скрин:

пример работы индикатора:


