Думаю не одного меня бесит стандартный маленький размер окна, в котором выводятся параметры советников/индикаторов/скриптов, особенно когда этих параметров много. А уж если речь заходит о тестировании и оптимизации, то вообще жуть. Не знаю, что сподвигло разработчиков на такой крошечный размер окошка, и вдобавок не давая возможности растягивать его... Наверное считают, что 7 параметров для программы - это более чем достаточно. Или может они писали МТ4 на нетбуках с разрешением экрана 1024x600? :)

Ну в общем как обычно, всё приходится дорабатывать своими руками. Выкладываю здесь решение этой проблемы в виде советника. Он тупо ищет открытое окно с параметрами, и затем увеличивает размер этого окна. Этот способ конечно далёк от изящества, но в рамках mql-кода по-другому сделать невозможно.

Имеются 2 параметра:

VisibleRows - максимальное число видимых строк с параметрами

- максимальное число видимых строк с параметрами WidthRatio - коэффициент масштабирования ширины столбцов (т.е. для увеличения ширины он должен быть более 1). Если открытое окно относится к тестируемому эксперту, то масштабируется только первый столбец, т.к. для остальных столбцов менять ширину нет необходимости.

Остановить советник можно клавишей F7.

Помимо автоматического изменения ширины колонок добавлена также возможность их ручного растягивание мышью.

Для работы советника должен быть разрешён импорт функций из DLL.

Вот пример отображаемого окна с параметрами индикатора:

Изменения от 06.02.2013 (версия 1.2) :

- Исправлены кое-какие баги.

- Более удобное изменение ширины колонок с помощью мыши.

- Добавлено растягивание окон с цветами индикаторов.

Изменения от 02.03.2013 (версия 1.3) :

- Исправлены кое-какие баги.