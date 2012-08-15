Ставь лайки и следи за новостями
Zero - индикатор для MetaTrader 4
Индикатор Zero позволяет избавиться от цифр, которые отображаются в окне индикатора. Иногда, когда в терминале открыто много окон с разными таймфреймами или валютными парами, то цифровая информация закрывает частично сам индикатор. А индикатор Zero позволит избежать такого неудобства.
На скрине отображено 2 индикатора: MACD и Zero. Первый снизу - индикатор Zero, второй снизу - Zero, а в него помещен MACD, третий снизу - просто MACD с отображаемой цифровой информацией.
Советы:
- F8 - отключите "Показывать OHLC".
- первый в окно поместите индикатор Zero, а потом уже в него поместите необходимый вам индикатор.
- данный индикатор не имеет каких либо настроек и параметров.
