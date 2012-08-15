CodeBaseРазделы
Индикаторы

Zero - индикатор для MetaTrader 4

Aleksandr Novikov
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор Zero позволяет избавиться от цифр, которые отображаются в окне индикатора. Иногда, когда в терминале открыто много окон с разными таймфреймами или валютными парами, то цифровая информация закрывает частично сам индикатор. А индикатор Zero позволит избежать такого неудобства.

На скрине отображено 2 индикатора: MACD и Zero. Первый снизу - индикатор Zero, второй снизу - Zero, а в него помещен MACD, третий снизу - просто MACD с отображаемой цифровой информацией.


Советы:

  • F8 - отключите "Показывать OHLC".
  • первый в окно поместите индикатор Zero, а потом уже в него поместите необходимый вам индикатор.
  • данный индикатор не имеет каких либо настроек и параметров.
