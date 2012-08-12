CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

MarketInfo - индикатор для MetaTrader 4

Alexey Valeev
Просмотров:
8325
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Написал простенький индикатор который показывает необходимую информацию, для того чтобы освободить рабочее пространство от окна с депозитом, средствами....


Как всегда небольшое PS: Индикатор привязан только к левому нижнему углу, в настройках местоположение не изменяется.

History Draw History Draw

Советник содержит функции, которые в процессе торга отрисовывают историю сделок как в тестере стратегий.

History History

Отображает на графике совершенные сделки (подобно тестеру).

RSI. Просто RSI. RSI. Просто RSI.

Классическая реализация индикатора на основе формулы из книги Ч.Лебо и Д.Лукаса "Компьютерный анализ фьючерсных рынков".

TradingBoxing TradingBoxing

Ещё один советник, на тему упрощения ручной торговли.