Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
MarketInfo - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 8325
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Написал простенький индикатор который показывает необходимую информацию, для того чтобы освободить рабочее пространство от окна с депозитом, средствами....
Как всегда небольшое PS: Индикатор привязан только к левому нижнему углу, в настройках местоположение не изменяется.
History Draw
Советник содержит функции, которые в процессе торга отрисовывают историю сделок как в тестере стратегий.History
Отображает на графике совершенные сделки (подобно тестеру).
RSI. Просто RSI.
Классическая реализация индикатора на основе формулы из книги Ч.Лебо и Д.Лукаса "Компьютерный анализ фьючерсных рынков".TradingBoxing
Ещё один советник, на тему упрощения ручной торговли.