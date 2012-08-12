Этот код вырос из моего скрипта с одноимённым названием, и по сути нужно было бы поместить его в библиотеку. Но чтоб избежать инструктажа в использовании функций людм, которые не очень разбираются в программировании на MQL4, я решил оформить код в виде советника. Данный код можно использовать в качестве шаблона нового советника, в котором отрисовка ордеров истории будет уже встроена.

Теперь о предназначении и его работе. Дело в том, что многие, кто использует советников, отлучившись на какое-то время от компьютера, желают через несколько часов увидеть графически КАК торговал их советник. Или то же самое может пожелать человек, который торговал вручную. Использование скриптов в таком случае не удобно - приходится кидать каждый раз скрипт на график. Встраивание кода отрисовки в советника сильно упрощает эту задачу. Для тех, кто торгует руками, советник будет просто рисовать закрытые трейдером ордера. А тот, кто торгует советником может либо встроить функции данного эксперта в свой советник, либо просто открыть параллельно ещё 1 график той же самой валютной пары и кинуть на него данный эксперт.

ВНИМАНИЕ! Советник перерисовывать историю торгов 1 и только 1 раз на первом тике новой свечи! Это значит, что если его кинуть на М1, то история будет отрисовываться каждую минуту. Но если таймфрейм Вашего графика = 1 месяцу, то не удивляйтесь, что советник час провисел на графике и ни чего не отрисовал - он будет упрямо ждать наступления начала следующего месяца!

Вот на скриншоте пример того, как будет советник отрисовывать уже закрытые ордера.

Пользовательские параметры советника:

UseCreateHistoryDraw - добро отрисовывать историю торгов при работе советника. Если поставить эту переменную в положение false, то отрисовка истории происходить не будет. Например, трейдер встроил в код своего советника отрисовку истории и впоследствии захотел, чтоб она, скажем, сегодня не отрисовывалась на графике. Для этого он в советнике ставит этот пользовательский параметр в положение false/

UseDelHistoryDraw - добро удалять отрисованную историю торгов при деинициализации советника. Если true, то при деиициализации советника вся прорисованная им история торгов с графика удалится - советник, так сказать, подчистит за собой. Если false, то отсоединив советника от графика мы прорисованную им историю на графике оставим. Если переменная UseCreateHistoryDraw имеет значение false, то безразлично, какое значение принимает перемнная UseDelHistoryDraw

В версию 1.1 добавил возможность отрисовки помимо рыночных, ещё и отложенных ордеров.



