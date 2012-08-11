CodeBaseРазделы
History - скрипт для MetaTrader 4

7703
(11)
Скрипт отображает совершённые сделки и выводит общий профит по ним в правый нижний угол. Количество отображаемых сделок зависит от выбранного периода истории в терминале.

Добавил удаление при повторном запуске.


