CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

RSI. Просто RSI. - индикатор для MetaTrader 4

Лёха
Просмотров:
10587
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Классическая реализация индикатора на основе формулы из книги Ч.Лебо и Д.Лукаса "Компьютерный анализ фьючерсных рынков".

С этим индикатором есть одна большая беда - в разных источниках приводятся совершенно разные версии формул для расчёта значений. Т.к. мне, в моих текущих исследованиях, понадобилось нечто близкое к этому подходу, пришлось выдумать формулу по принципу "а как бы сделал я сам". После перебора, для сравнения, с несколькими источниками, с удивлением увидел ту же формулу в указанной книге. :)

На скриншоте ниже приведены три версии индикатора на EURUSD H1, сверху-вниз: встроенная, на основе SMA, на основе EMA. Последняя лично мне нравится больше всего, т.е. отвечает моим требованиям и идеологии.


MarketInfo MarketInfo

Простенький индикатор.

History Draw History Draw

Советник содержит функции, которые в процессе торга отрисовывают историю сделок как в тестере стратегий.

TradingBoxing TradingBoxing

Ещё один советник, на тему упрощения ручной торговли.

b-PSI@NET v.27.08.2012 b-PSI@NET v.27.08.2012

Библиотека построения сетевых стратегий.