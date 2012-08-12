Классическая реализация индикатора на основе формулы из книги Ч.Лебо и Д.Лукаса "Компьютерный анализ фьючерсных рынков".

С этим индикатором есть одна большая беда - в разных источниках приводятся совершенно разные версии формул для расчёта значений. Т.к. мне, в моих текущих исследованиях, понадобилось нечто близкое к этому подходу, пришлось выдумать формулу по принципу "а как бы сделал я сам". После перебора, для сравнения, с несколькими источниками, с удивлением увидел ту же формулу в указанной книге. :)

На скриншоте ниже приведены три версии индикатора на EURUSD H1, сверху-вниз: встроенная, на основе SMA, на основе EMA. Последняя лично мне нравится больше всего, т.е. отвечает моим требованиям и идеологии.



