Скрипты

History_Draw - скрипт для MetaTrader 4

Владимир Тезис | Russian English 中文
Просмотров:
5248
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
History_Draw.ZIP (8.13 KB)
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс
Выклдывал их на форумах - люди оставались довольны. Описание в архиве.

Вот пример результатов работы скрипта, который создаёт на графике историю торгов. Как видите, всё как в тестере.


