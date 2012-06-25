CodeBaseРазделы
Fantom_price - индикатор для MetaTrader 4

Евгений
7561
(4)
Описание:

Десять эллипсов и ценовая метка составляют данный индикатор.

Внешние переменные относятся к настройкам отображения метки на графике.

Проверить работу индикатора можно в тестере.

Картинка:

