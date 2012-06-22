8_2_5_Modify = Локо-Мега-Скальпер 2011 - Захват рынка 8.2

Скальпер - Лок, Среднесрочник и Долгосрочник. Добавлены 2 настройки:



MODE 1: Например,если торгуем Бай ордерами по рынку,и если цена идет вверх (с нами),то на расстоянии DistanceOpenPositions открываем позу Бай со Стартовым Лотом (StartLots) - и так бесконечно если цена идет с нами. И,если цена пошла вниз (против нас),то на расстоянии DistanceOpenPositions открываем позу Бай с лотом увеличенным на DeltaLots = и так бесконечно,пока цена не пойдет вверх на расстояние DistanceOpenPositions - где мы вновь откроем позу Бай со стартовым лотом (StartLots). При движении цены вниз (против нас) - объемы открываемых поз - контролируются настройкой = (extern double MaxLots=10;). Настройка всего вышеописанного условия определяется этой внешней переменной = (extern int DistanceOpenPositions=100;).

MODE 2: СтопЛоссы выставляются на позы которые были открыты (со Стартовым лотом), когда цена шла вверх и мы покупали. На позы которые были открыты (с Увеличеным лотом),когда цена шла вниз и мы продолжали покупать - СтопЛоссы не выставляются.

вот еще результат теста с 2000 по 2012 год. В этом варианте советника расчет лота работает не со сложением,а с умножением.

в блоке кода советника ( Открытие позиций при работе по рынку ),замените знак плюс - на знак умножение.

if ( OrderProfit ()< 0 ) { Lots=Lots*DeltaLots; if (Lots>MaxLots) Lots=StartLots; }

Вот отчет теста на микросчете.

Чистая Прибыль: 27 472 245 $ * 100 / 10 000 000 = 274,722 % за 10 лет / 10 лет = 27,472% в год / 12 месяцев = 2,289 % в месяц.

Начальный Депо: 10 000 000 $ * 2,289% в месяц = 22 890 000 $ / месяц.

Чистая Прибыль: 27 472 245 $ / Максимальная Просадка: 14 686 825 $ = 1,870 ФВ ( Фактор Восстановления ).



с такими настройками - такой результат.

