X_O_V1 - скрипт для MetaTrader 4
Просмотров:
- 3302
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Надеюсь скрипт будет полезен увлекающимся крестиками-ноликами. По мотивам написано много замечательных индикаторов, но у всех у них есть одно существенное "но", нельзя посмотреть состояние графика крестиков-ноликов на интересующей вас части обычного графика. Представленный скрипт предоставляет такую возможность, рисунки ниже иллюстрируют это:
Исходное состояние
Перемещаем маркерную линию вперёд
Несколько важных замечаний:
1-Скрипт надо запускать перетаскиванием на график, куда бросите там и будет маркерная линия.
2-Прежде чем запускать разберитесь с переменными, для этого откройте редактор кода и прочитайте комментарии.
3-При запуске на глубокой истории установите разумное значение даты начала отрисовки графика крестиков-ноликов, скрипт работает в циклическом режиме и при большом количестве баров просто повесит терминал.
4-Прежде чем менять настройки по умолчанию постарайтесь запустить скрипт в услових представленных на рисунках, чтобы убедится в работоспособности.
