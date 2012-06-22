CodeBaseРазделы
X_O_V1 - скрипт для MetaTrader 4

gara
Просмотров:
3302
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Надеюсь скрипт будет полезен увлекающимся крестиками-ноликами. По мотивам написано много замечательных индикаторов, но у всех у них есть одно существенное "но", нельзя посмотреть состояние графика крестиков-ноликов на интересующей вас части обычного графика. Представленный скрипт предоставляет такую возможность, рисунки ниже иллюстрируют это:

Исходное состояние

Перемещаем маркерную линию вперёд

Несколько важных замечаний:

1-Скрипт надо запускать перетаскиванием на график, куда бросите там и будет маркерная линия.

2-Прежде чем запускать разберитесь с переменными, для этого откройте редактор кода и прочитайте комментарии.

3-При запуске на глубокой истории установите разумное значение даты начала отрисовки графика крестиков-ноликов, скрипт работает в циклическом режиме и при большом количестве баров просто повесит терминал.

4-Прежде чем менять настройки по умолчанию постарайтесь запустить скрипт в услових представленных на рисунках, чтобы убедится в работоспособности.

