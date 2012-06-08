Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ставь лайки и следи за новостями
iPeriodClose .mq4 - индикатор для MetaTrader 4
- 5356
Описание:
Простой индикатор, который рисует зиг-заг по ценам закрытия всех выбранных временных периодов.
SetGridOrders
Позволяет выставить сетку отложенных ордеров любого типа, путём перетаскивания скрипта на график.MARSICD
Конвергенция/дивергенция на основе сглаженного индекса относительной силы.
Прогнозирующий индикатор WmiFor 3.0 (ядро DTW)
Прогноз движения цен, основывающийся на схожих ситуациях в прошлом.3--МА_Советник
Советник, посторенный как обычно на 3-х машках, только с модификациями. Дает стабильный профит, ну остальное в тестах...