CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

iPeriodClose .mq4 - индикатор для MetaTrader 4

Sergey Novokhatskiy
Просмотров:
5356
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Описание:

Простой индикатор, который рисует зиг-заг по ценам закрытия всех выбранных временных периодов.

SetGridOrders SetGridOrders

Позволяет выставить сетку отложенных ордеров любого типа, путём перетаскивания скрипта на график.

MARSICD MARSICD

Конвергенция/дивергенция на основе сглаженного индекса относительной силы.

Прогнозирующий индикатор WmiFor 3.0 (ядро DTW) Прогнозирующий индикатор WmiFor 3.0 (ядро DTW)

Прогноз движения цен, основывающийся на схожих ситуациях в прошлом.

3--МА_Советник 3--МА_Советник

Советник, посторенный как обычно на 3-х машках, только с модификациями. Дает стабильный профит, ну остальное в тестах...