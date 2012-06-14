Назначение: Цель применения – удалить с графика участки, в которых не было тиков.

Применение скрипта имеет смысл на истории котировок, в которой бары строятся вне зависимости от наличия тиков в период формирования. Например, на такой истории, в выходные, можно наблюдать бары с неизменными OHLCV. На графике это выглядит следующим образом:

Принцип работы:

Находя серию баров с одинаковыми OHLC, скрипт не копирует ее в результирующий файл. Минимальная длина серии (в барах) определяется при помощи #define _REPEAT_COUNT. Как пример: допустим _REPEAT_COUNT = 10; серия с одинаковыми OHLC из 6 баров будет записана в результирующий файл; серия с одинаковыми OHLC из 20 баров не будет записана в результирующий файл.

Входные данные:

История котировок в виде текстового файла, со структурой OHLCV (можно без V).

P.S.

OHLCV - open, high, low, close, volume;

OHLC - open, high, low, close;

Исправления:

Версия "2":