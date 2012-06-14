Ставь лайки и следи за новостями
Уничтожитель выходных баров - скрипт для MetaTrader 4
Назначение: Цель применения – удалить с графика участки, в которых не было тиков.
Применение скрипта имеет смысл на истории котировок, в которой бары строятся вне зависимости от наличия тиков в период формирования. Например, на такой истории, в выходные, можно наблюдать бары с неизменными OHLCV. На графике это выглядит следующим образом:
Принцип работы:
Находя серию баров с одинаковыми OHLC, скрипт не копирует ее в результирующий файл. Минимальная длина серии (в барах) определяется при помощи #define _REPEAT_COUNT. Как пример: допустим _REPEAT_COUNT = 10; серия с одинаковыми OHLC из 6 баров будет записана в результирующий файл; серия с одинаковыми OHLC из 20 баров не будет записана в результирующий файл.
Входные данные:
История котировок в виде текстового файла, со структурой OHLCV (можно без V).
P.S.
OHLCV - open, high, low, close, volume;
OHLC - open, high, low, close;
Исправления:
Версия "2":
Исправлена ошибка, связанная с не обрезкой баров, в конце истории.
