Rj_FiboAverage - индикатор для MetaTrader 4
- 8250
Индикатор показывает уровни Фибоначчи внутри дня.
extern int NumDay = 2; количество дней + сегодняшний день.
extern color ClrLevel = Yellow; цвет уровней.
extern color ClrLevelMain = Red; цвет основной линии.
Принцип работы: допустим, тренд начался с уровня -38,2% вверх как правило тренд 100-138,2%. Ставим на уровень 100% профит. Так же и в обратную сторону.
Так же визуально видно, на каком уровне топчется цена и откуда она может оттолкнутся. Работает от дневной скользящей. Основная линия - это уровень скользящей, а от неё идут процентные уровни Фибоначчи вверх и вниз.
