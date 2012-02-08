Индикатор показывает уровни Фибоначчи внутри дня.

extern int NumDay = 2; количество дней + сегодняшний день.

extern color ClrLevel = Yellow; цвет уровней.

extern color ClrLevelMain = Red; цвет основной линии.

Принцип работы: допустим, тренд начался с уровня -38,2% вверх как правило тренд 100-138,2%. Ставим на уровень 100% профит. Так же и в обратную сторону.

Так же визуально видно, на каком уровне топчется цена и откуда она может оттолкнутся. Работает от дневной скользящей. Основная линия - это уровень скользящей, а от неё идут процентные уровни Фибоначчи вверх и вниз.



Картинка:





