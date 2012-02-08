CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Rj_FiboAverage - индикатор для MetaTrader 4

domovoi Александр
Просмотров:
8250
Рейтинг:
(6)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор показывает уровни Фибоначчи внутри дня.

extern int NumDay = 2; количество дней + сегодняшний день.
extern color ClrLevel = Yellow; цвет уровней.
extern color ClrLevelMain = Red; цвет основной линии.

Принцип работы: допустим, тренд начался с уровня -38,2% вверх как правило тренд 100-138,2%. Ставим на уровень 100% профит. Так же и в обратную сторону.

Так же визуально видно, на каком уровне топчется цена и откуда она может оттолкнутся. Работает от дневной скользящей. Основная линия - это уровень скользящей, а от неё идут процентные уровни Фибоначчи вверх и вниз.

Картинка:


SendOrderMultiLock SendOrderMultiLock

Мультивалютный скрипт открытия двух противоположнонаправленных ордеров.

USDominator USDominator

Индикатор доминирования доллара США.

Dejavu Dejavu

Поиск паттернов. Лишь вершина айсберга.

Индикатор SimpleScalp_MTF Индикатор SimpleScalp_MTF

Индикатор SimpleScalp_MTF по простой скальпинговой стратегии с сайта strategy4you