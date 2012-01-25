Смотри, как бесплатно скачать роботов
EXP_Relogin - эксперт для MetaTrader 4
Иногда в терминале возникают нештатные ситуации, которые решаются только ручным переподключением торгового счета. Например, ситуация cannot login [No connection].
Советник отслеживает наступление подобного события и делает автоматическое переподключение счета для дальнейшего нормального функционирования терминала.Входные параметры:
- AlertString - строчка, появление которой в журнале терминала вызывет переподключение торгового счета.
- CheckInterval - временной интервал (в секундах), через который делается проверка журнала терминала.
Замечания:
- Необходимо разрешение на использование DLL.
- После переподключения торговые советники будут продолжать работать, только если настройки терминала заданы следующим образом:
P.S. Спасибо Meat за замечательный код, благодаря которому стало возможным написание данного советника.
