Советники

EXP_Relogin - эксперт для MetaTrader 4

hrenfx
Опубликован:
Обновлен:
Translate to English

Описание:

Иногда в терминале возникают нештатные ситуации, которые решаются только ручным переподключением торгового счета. Например, ситуация cannot login [No connection].

Советник отслеживает наступление подобного события и делает автоматическое переподключение счета для дальнейшего нормального функционирования терминала.

Входные параметры:
  • AlertString - строчка, появление которой в журнале терминала вызывет переподключение торгового счета.
  • CheckInterval - временной интервал (в секундах), через который делается проверка журнала терминала.

Замечания:

  • Необходимо разрешение на использование DLL.
  • После переподключения торговые советники будут продолжать работать, только если настройки терминала заданы следующим образом:

P.S. Спасибо Meat за замечательный код, благодаря которому стало возможным написание данного советника.

