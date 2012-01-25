CodeBaseРазделы
Советники

BURN - эксперт для MetaTrader 4

Просмотров:
10750
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Обновлен:
BURN.mq4 (81.71 KB) просмотр
BURN.zip (60.05 KB)
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Описание:

Выставляет отложные ордера. Нет индикаторов. Нет стопов. Нет тренда. Желательно GBPUSD H-1.
Если залезть в код, то найдете кучу настроек которые можно использовать в работе.
Участвовали в написании кода cmillion, bondv, sergomsk, emit. Всем спасибо.

Картинка:


