Выставляет отложные ордера. Нет индикаторов. Нет стопов. Нет тренда. Желательно GBPUSD H-1.

Если залезть в код, то найдете кучу настроек которые можно использовать в работе.

Участвовали в написании кода cmillion, bondv, sergomsk, emit. Всем спасибо.



