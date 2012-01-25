Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
BURN - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 10750
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Описание:
Выставляет отложные ордера. Нет индикаторов. Нет стопов. Нет тренда. Желательно GBPUSD H-1.
Если залезть в код, то найдете кучу настроек которые можно использовать в работе.
Участвовали в написании кода cmillion, bondv, sergomsk, emit. Всем спасибо.
Картинка:
EXP_Relogin
Переподключение к торговому счету по заданному событию в журнале терминала.Gaussian Filter
Gaussian filterline with slope and acceleration
UKRAINE.
Индикатор - флаг Украины. )RSI Divergence
Индикатор на основе RSI показывает дивергенцию