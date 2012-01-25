CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

UKRAINE. - индикатор для MetaTrader 4

Iurii Tokman
Просмотров:
6180
Рейтинг:
(28)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор - флаг Украины. )


BURN BURN

Выставляет отложные ордера. Нет индикаторов. Нет стопов. Нет тренда. Желательно GBPUSD H-1

EXP_Relogin EXP_Relogin

Переподключение к торговому счету по заданному событию в журнале терминала.

RSI Divergence RSI Divergence

Индикатор на основе RSI показывает дивергенцию

MACD Divergence MACD Divergence

Новый доработанный индикатор MACD