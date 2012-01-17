CodeBaseРазделы
Индикаторы

VolatilityLevels - индикатор для MetaTrader 4

baal79
Просмотров:
12491
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Рисует внутри текущего дня уровни волатильности (среднеднев. и макс. за несколько дней, задаётся в PeriodDays) докуда может дойти цена. Используется как уровни поддержки/сопротивления. Дальше них сегодня цена не пойдёт с >95% степенью вероятности. (Почему указываю такой процент? Просто 90% - это 1 раз из 10, а волатильность выше максимальной за 10 дней бывает весьма редко.)

Индикатор ориентировочный. Понятно что ежедневная волатильность не может быть чётко равна вчерашней волатильности, с точностью до пункта. :)

Алгоритм: Уровни рисуются с начала текущих суток (00:00). Волатильность предыдущих дней добавляется к мин/макс. этого дня - получаем уровни с каждой стороны. В течении дня появляются новые экстремумы, поэтому к середине дня границы индикатора смещаются.

2 варианта отображения: прямоугольником (по умолчанию, вкл.ShowRectangle), или линиями (вкл. ShowLinesAvrDaysVol, ShowLinesMaxDaysVol).

Значения границ нижнего прямоугольника (у верхнего - зеркально):

Пример как уровни волатильности оказываются уровнями сопротивления/поддержки (на картинке вкл. линии):

