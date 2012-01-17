Ставь лайки и следи за новостями
VolatilityLevels - индикатор для MetaTrader 4
Рисует внутри текущего дня уровни волатильности (среднеднев. и макс. за несколько дней, задаётся в PeriodDays) докуда может дойти цена. Используется как уровни поддержки/сопротивления. Дальше них сегодня цена не пойдёт с >95% степенью вероятности. (Почему указываю такой процент? Просто 90% - это 1 раз из 10, а волатильность выше максимальной за 10 дней бывает весьма редко.)
Индикатор ориентировочный. Понятно что ежедневная волатильность не может быть чётко равна вчерашней волатильности, с точностью до пункта. :)
Алгоритм: Уровни рисуются с начала текущих суток (00:00). Волатильность предыдущих дней добавляется к мин/макс. этого дня - получаем уровни с каждой стороны. В течении дня появляются новые экстремумы, поэтому к середине дня границы индикатора смещаются.
2 варианта отображения: прямоугольником (по умолчанию, вкл.ShowRectangle), или линиями (вкл. ShowLinesAvrDaysVol, ShowLinesMaxDaysVol).
Значения границ нижнего прямоугольника (у верхнего - зеркально):
Пример как уровни волатильности оказываются уровнями сопротивления/поддержки (на картинке вкл. линии):
