Индикаторы

Gaussian Filter - индикатор для MetaTrader 4

zzuegg
Просмотров:
9193
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
Обновлен:
Опубликован:
Обновлен:
Description:

This indicator calculates a filterline with the use of gaussian filtration. Additional you can easily see the slope (color of line) as well as the acceleration (blue dot positive acceleration, red negative acceleration)

Image:


