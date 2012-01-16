CodeBaseРазделы
Индикаторы

Rj_RMA - индикатор для MetaTrader 4

domovoi Александр
Просмотров:
5421
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
Обновлен:
Описание:

Скользящая по диапазонам. Красная линия - sell, голубая - buy.

