Daily Data представляет собой простой инструмент, который показывает информацию, который не занимает слишком много места, выглядит довольно хорошо и является довольно полезным.

Этот индикатор показывает ежедневные данные, и когда вы на ежедневном или ежемесячном графике он показывает ежемесячные данные (несмотря на его название).