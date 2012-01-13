CodeBaseРазделы
Индикаторы

Daily Data - индикатор для MetaTrader 4

[Deleted]
Опубликован:
Обновлен:
Daily Data представляет собой простой инструмент, который показывает информацию, который не занимает слишком много места, выглядит довольно хорошо и является довольно полезным.

Этот индикатор показывает ежедневные данные, и когда вы на ежедневном или ежемесячном графике он показывает ежемесячные данные (несмотря на его название).

Индикатор Daily Data показывает информацию о характеристиках движения цены.

