Индикаторы

Color RSI with allert - индикатор для MetaTrader 4

[Deleted]
Просмотров:
10268
Рейтинг: (3)
(3)
Опубликован:
Обновлен:
Описание:

Индикатор рынка форекс RSI определяет состояние рынка. Покупать когда Зеленые линии - тренд вверх, Красные - вниз.



