Советники

Geo_F1 - Советник для графического управления ордерами - эксперт для MetaTrader 4

Georgij Komarov
Просмотров:
5034
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
Обновлен:
Описание:

Советник Geo_F1 позволяет произвести первоначальную разметку, т.е. постановку линий на месте будущих отложенных ордеров, осуществить перемещение линий будущих ордеров, постановку отложенных ордеров на уровнях горизонтальных линий, дальнейшую модификацию.

Советник является вспомогательным инструментом для тактической реализации собственных торговых стратегий. Позиция открывается путем постановки 3 отложенных стоп. ордеров с одним уровнем входа и стопа и тремя различными уровнями тейков. Все управление осуществляется с экрана путем перетягивания символа мышью.

Буквы L - - установка горизонтальных линий на уровне будущих ордеров.

Линии можно двигать мышью. Для возврата в исходное положение - еще раз надо потянуть букву L

Буквы S и B - установка отложенных ордеров на уровень линий.

  • de - удаление линий (пока нет ордеров)
  • Del - удаление отложенных ордеров
  • Бу - перевод в бу.
  • Clo - закрытие ордеров.

Включен блок расчета размера лота

После достижения первого тейка оставшиеся 2 ордера переводятся в бу (+1).

Картинка:


