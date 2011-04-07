CodeBaseРазделы
iPriceGrid - индикатор для MetaTrader 4

Sergey Novokhatskiy
5454
(1)
Данный индикатор был создан для построения ценовых уровней. В нем реализована возможность отрисовки 5-ти различных уровней. Для каждого задается свой шаг и расстояния до верхнего/нижнего фильтра. Расстояния нужно задавать в пунктах для 4-знака, индикатор автоматически адаптирует значения для 5-ти, 3-х и 2-х значных котировок.
По настройкам:
GX_Label - подпись, которая будет накладываться на соответствующий уровень (желательно указывать не слишком длинную, так как есть ограничения на количество отображаемых символов);
GX_Step - шаг построения линий уровней (5000 для Y1, 2000 для Q1 и т.д.);
GX_Upper - количество пунктов на которое будет смещен верхний фильтр от цены уровня (вверх);
GX_Lower - количество пунктов на которое будет смещен нижний фильтр от цены уровня (вниз).
Таким образом для настроек: G1_Label = "Y1", G1_Step = 5000, G1_Upper = 310, G1_Lower = 190 будут построены линии через каждые 5000 пунктов с подписью "Y1", нижний фильтр будет установлен на 190 пунктов ниже, а верхний на 310 пунктов выше уровня (для цены 1.5000 это будет 1.4810 и 1.5310 соответственно)... Успехов и профитов всем :-)

