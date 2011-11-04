CodeBaseРазделы
PriceSound_Bands - индикатор для MetaTrader 4

Описание:

Bollinger Bands с функцией PriceSound_trendline.

Источники:

  1. Индикатор Bands из набора пользовательских индикаторов терминала МТ4.
  2. Индикатор PriceSound_trendline http://codebase.mql4.com/ru/code/10313

Индикатор PriceSound_trendline работает с трендовой (ми) линией (ми). Работа в тестере. Индикатор при пересечении ценой линии подает звуковой сигнал. На графике может находится несколько таких трендовых линий с различными названиями (несколько индикаторов PriceSound_trendline).

Индикация расстояния от Bid до трендовой линии в пунктах, находится с противоположной стороны от Bid относительно трендовой линии.

Звуковой файл рекомендован быть индивидуальным и продолжительностью проигрывания несколько секунд.

Внешние переменные:

  • Bands Period - период;
  • Bands Deviations - отклонение;
  • MA_Method - метод построения: sma, ema, smma, lwma;
  • Sound_Play - разрешение на звук;
  • Show_middle_Line - показать трендовую на середине;
  • UniqueName1- название верхней трендовой линии;
  • LineColor1 - цвет верхней трендовой линии;
  • LineWidth1 - ширина верхней трендовой линии;
  • Sound1 - название звукового файла для верхней трендовой линии;
  • UniqueName2 - название нижней трендовой линии;
  • LineColor2 - цвет нижней трендовой линии;
  • LineWidth2 - ширина нижней трендовой линии;
  • Sound2 - название звукового файла для нижней трендовой линии;
  • UniqueName3 - название трендовой линии на середине;
  • LineColor3 - цвет трендовой линии на середине;
  • LineWidth3 - ширина трендовой линии на середине;
  • Sound3 - название звукового файла трендовой линии на середине;
  • Ind_Bar - номер бара (смещение) для индикации пунктов;
  • DistPips - Регулировка расстояния от изображения числа пунктов до соотв. прямой. (Если меньше 10 – автоматическая установка).

Индикатор должен находиться в папке терминала “indicators ”(например, C:\Program Files\FX Trader\experts\indicators).

Звуковые файлы с расширением “ .wav “должны находиться в папке терминала “sounds” (например, C:\Program Files\ FX Trader\sounds).

Картинка:

