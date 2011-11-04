Ставь лайки и следи за новостями
PriceSound_Bands - индикатор для MetaTrader 4
Просмотров:
- 9194
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Описание:
Bollinger Bands с функцией PriceSound_trendline.
Источники:
- Индикатор Bands из набора пользовательских индикаторов терминала МТ4.
- Индикатор PriceSound_trendline http://codebase.mql4.com/ru/code/10313
Индикатор PriceSound_trendline работает с трендовой (ми) линией (ми). Работа в тестере. Индикатор при пересечении ценой линии подает звуковой сигнал. На графике может находится несколько таких трендовых линий с различными названиями (несколько индикаторов PriceSound_trendline).
Индикация расстояния от Bid до трендовой линии в пунктах, находится с противоположной стороны от Bid относительно трендовой линии.
Звуковой файл рекомендован быть индивидуальным и продолжительностью проигрывания несколько секунд.
Внешние переменные:
- Bands Period - период;
- Bands Deviations - отклонение;
- MA_Method - метод построения: sma, ema, smma, lwma;
- Sound_Play - разрешение на звук;
- Show_middle_Line - показать трендовую на середине;
- UniqueName1- название верхней трендовой линии;
- LineColor1 - цвет верхней трендовой линии;
- LineWidth1 - ширина верхней трендовой линии;
- Sound1 - название звукового файла для верхней трендовой линии;
- UniqueName2 - название нижней трендовой линии;
- LineColor2 - цвет нижней трендовой линии;
- LineWidth2 - ширина нижней трендовой линии;
- Sound2 - название звукового файла для нижней трендовой линии;
- UniqueName3 - название трендовой линии на середине;
- LineColor3 - цвет трендовой линии на середине;
- LineWidth3 - ширина трендовой линии на середине;
- Sound3 - название звукового файла трендовой линии на середине;
- Ind_Bar - номер бара (смещение) для индикации пунктов;
- DistPips - Регулировка расстояния от изображения числа пунктов до соотв. прямой. (Если меньше 10 – автоматическая установка).
Индикатор должен находиться в папке терминала “indicators ”(например, C:\Program Files\FX Trader\experts\indicators).
Звуковые файлы с расширением “ .wav “должны находиться в папке терминала “sounds” (например, C:\Program Files\ FX Trader\sounds).
Картинка:
