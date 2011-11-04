Описание:



Bollinger Bands с функцией PriceSound_trendline.

Источники:

Индикатор Bands из набора пользовательских индикаторов терминала МТ4. Индикатор PriceSound_trendline http://codebase.mql4.com/ru/code/10313

Индикатор PriceSound_trendline работает с трендовой (ми) линией (ми). Работа в тестере. Индикатор при пересечении ценой линии подает звуковой сигнал. На графике может находится несколько таких трендовых линий с различными названиями (несколько индикаторов PriceSound_trendline).



Индикация расстояния от Bid до трендовой линии в пунктах, находится с противоположной стороны от Bid относительно трендовой линии.

Звуковой файл рекомендован быть индивидуальным и продолжительностью проигрывания несколько секунд.



Внешние переменные:



Bands Period - период;

Bands Deviations - отклонение;

MA_Method - метод построения: sma, ema, smma, lwma;

Sound_Play - разрешение на звук;

Show_middle_Line - показать трендовую на середине;

UniqueName1- название верхней трендовой линии;

LineColor1 - цвет верхней трендовой линии;

LineWidth1 - ширина верхней трендовой линии;

Sound1 - название звукового файла для верхней трендовой линии;

UniqueName2 - название нижней трендовой линии;

LineColor2 - цвет нижней трендовой линии;

LineWidth2 - ширина нижней трендовой линии;

Sound2 - название звукового файла для нижней трендовой линии;

UniqueName3 - название трендовой линии на середине;

LineColor3 - цвет трендовой линии на середине;

LineWidth3 - ширина трендовой линии на середине;

Sound3 - название звукового файла трендовой линии на середине;

Ind_Bar - номер бара (смещение) для индикации пунктов;

DistPips - Регулировка расстояния от изображения числа пунктов до соотв. прямой. (Если меньше 10 – автоматическая установка).

Индикатор должен находиться в папке терминала “indicators ”(например, C:\Program Files\FX Trader\experts\indicators).

Звуковые файлы с расширением “ .wav “должны находиться в папке терминала “sounds” (например, C:\Program Files\ FX Trader\sounds).



Картинка:



