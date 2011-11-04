Описание:



Советник на основе индикатора SilverTrend (автор индикатора CrazyChart) .

Принцип работы индикатора :

Берем период (последние 211 баров). От минимума и максимума внутрь диапазона отступаем на определенный процент (оптимально 33%, получаются 3 равные части). Получаем два уровня внутри диапазона. Если цена растет и закрылась выше верхнего уровня, то тренд считается вверх. Если цена падает и закрылась ниже нижнего уровня, то тренд считается вниз. В остальных случаях тренд считаем прежним. Если тренд был вверх, а только что стал вниз, то рисуется стрелка вниз (сигнал SELL) Если тренд был вниз, а только чо стал вверх, то рисуется стрелка вверх (сигнал BUY).

Советник оптимизирован на графике M15 GBP/USD с 1999 по 2010г включительно.

Открывает сделку, если стрелка индикатора была на ближайших трех барах. Бар 0, который еще не сформировался не учитывается. Сразу выставляется стоп-лосс фиксированной величины (оптимально 80 пунктов). Если сделка выходит в плюс (оптимально 56 пунктов), стоп-лосс переводится в плюс 4. Далее сделка держится до тех пор, пока тренд (по индикатору) не развернется.

Внимание ! Советник сразу закрывает все открытые позиции против тренда, проверки на MAGIK в нем нет.

Результаты с 1999 по 2010 г : (на моем компьютере)

С 1999 по 2004 советник "держится на плаву" прибыли практически нет.

С 2004 по 2010 начинается рост прибыли.

Чистая прибыль 5800 пунктов, максимальная просадка 2500 пунктов.

Если установить тейк профит (оптимально около 50) то можно уменьшить просадку, но прибыль тоже уменьшится.

Наиболее прибыльные сделки во время сильного тренда 2008 г, они вносят основной вклад.

Начальный депозит 3000, лот 0.01

Сделок около 1548, количество баров в истории 272 659, ошибки рассогласования графиков 3095.





