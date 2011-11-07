CodeBaseРазделы
MA + SD - эксперт для MetaTrader 4

Pavel
Описание:

Советник основан на переломах МА во время всплесков волатильности.

Смотрим когда происходят всплески волатильности по индикатору SD и когда меняется тренд ("перелом" трех предыдущих значений). Стопы по тралу.

Думаю, при оптимизации раз месяц, может давать результаты.

Есть ли мысли по отпимизации и роботоспособности?

