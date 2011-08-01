Ставь лайки и следи за новостями
Clock_cuckoo - скрипт для MetaTrader 4
- 6286
Таймер "Стрелочные часы с кукушкой"
Источник: «ClockTest» - Стрелочные часы для МТ4 (автор: TheXpert). Все, что надо, установить шрифт.
Звуковой таймер. Имеет 5 режимов (значение внешней переменной "mode"):
- "Куранты";
- "Будильник";
- "Разовый таймер";
- "Периоды";
- "Цикличный таймер".
Входные параметры:
- ClockSize = 160 размер циферблата
- Clockcolor цвет циферблата
- My_place = "Местное" название месторасположения
- ShowClockBroker = false показать время брокера
- ShowClockLocal = true показать местное (локальное) время
- mode = 0 номер режима таймера (0 - 4). Mode of the timer.
- hour = 0 часы (для режимов 1- 4)
- minut = 0 минуты (для режимов 1- 4)
- second = 0 секунды (для режимов 1- 4)
- Sound_1="long_cuckoo_clock.wav" длинный сигнал
- Sound_2="cuckoo_clock.wav" короткий сигнал
Установка шрифта в XP: -- /go?link=http://www.gliphmaker.com/htms/howinstall_win.html
Установка шрифта в Win7: -- /go?link=http://netler.ru/ikt/windows7-font.htm
В архиве шрифт (от TheXpert), звуковые файлы и скрипт.
Звуковые файлы в формате “ .wav “должны находиться в папке терминала “sounds” (например, C:\Program Files\ FX Trader\sounds).
Скрипт находится в папке “scripts” терминала (например, С:\Program Files\ FX Trader\experts\scripts).
Скрипт может быть брошен на график любого инструмента, любого таймфрейма.
