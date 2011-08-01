CodeBaseРазделы
Скрипты

Clock_cuckoo - скрипт для MetaTrader 4

Евгений
Просмотров:
6286
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Обновлен:
Clock_cuckoo.zip (614.23 KB)
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров

Таймер "Стрелочные часы с кукушкой"

Источник: «ClockTest» - Стрелочные часы для МТ4 (автор: TheXpert). Все, что надо, установить шрифт.

Звуковой таймер. Имеет 5 режимов (значение внешней переменной "mode"):

  1. "Куранты";
  2. "Будильник";
  3. "Разовый таймер";
  4. "Периоды";
  5. "Цикличный таймер".

Входные параметры:

  • ClockSize = 160 размер циферблата
  • Clockcolor цвет циферблата
  • My_place = "Местное" название месторасположения
  • ShowClockBroker = false показать время брокера
  • ShowClockLocal = true показать местное (локальное) время
  • mode = 0 номер режима таймера (0 - 4). Mode of the timer.
  • hour = 0 часы (для режимов 1- 4)
  • minut = 0 минуты (для режимов 1- 4)
  • second = 0 секунды (для режимов 1- 4)
  • Sound_1="long_cuckoo_clock.wav" длинный сигнал
  • Sound_2="cuckoo_clock.wav" короткий сигнал

Установка шрифта в XP: -- /go?link=http://www.gliphmaker.com/htms/howinstall_win.html
Установка шрифта в Win7: -- /go?link=http://netler.ru/ikt/windows7-font.htm
В архиве шрифт (от TheXpert), звуковые файлы и скрипт.

Звуковые файлы в формате “ .wav “должны находиться в папке терминала “sounds” (например, C:\Program Files\ FX Trader\sounds).
Скрипт находится в папке “scripts” терминала (например, С:\Program Files\ FX Trader\experts\scripts).
Скрипт может быть брошен на график любого инструмента, любого таймфрейма.

