Таймер "Стрелочные часы с кукушкой"



Источник: «ClockTest» - Стрелочные часы для МТ4 (автор: TheXpert). Все, что надо, установить шрифт.

Звуковой таймер. Имеет 5 режимов (значение внешней переменной "mode"):

"Куранты"; "Будильник"; "Разовый таймер"; "Периоды"; "Цикличный таймер".



Входные параметры:

ClockSize = 160 размер циферблата

Clockcolor цвет циферблата

My_place = "Местное" название месторасположения

ShowClockBroker = false показать время брокера

ShowClockLocal = true показать местное (локальное) время

mode = 0 номер режима таймера (0 - 4). Mode of the timer.

hour = 0 часы (для режимов 1- 4)

minut = 0 минуты (для режимов 1- 4)

second = 0 секунды (для режимов 1- 4)

Sound_1="long_cuckoo_clock.wav" длинный сигнал

Sound_2="cuckoo_clock.wav" короткий сигнал



Установка шрифта в XP: -- /go?link=http://www.gliphmaker.com/htms/howinstall_win.html

Установка шрифта в Win7: -- /go?link=http://netler.ru/ikt/windows7-font.htm

В архиве шрифт (от TheXpert), звуковые файлы и скрипт.

Звуковые файлы в формате “ .wav “должны находиться в папке терминала “sounds” (например, C:\Program Files\ FX Trader\sounds).

Скрипт находится в папке “scripts” терминала (например, С:\Program Files\ FX Trader\experts\scripts).

Скрипт может быть брошен на график любого инструмента, любого таймфрейма.