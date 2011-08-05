Смотри, как бесплатно скачать роботов
iSWOL_for_ex V2 - Супер-стохастик! - индикатор для MetaTrader 4
Описание:
Для тех, кто торгует по стохастикам. Позволяет отображать любые стохастики старших ТФ в одном окне. Оптимизирован для использования в экспертах.
Если индикаторы с разными ТФ поместить в одно подокно, увидите все стохастики одновременно.
Сигнальная линия отключается.
Картинка:
