Индикаторы

iSWOL_for_ex V2 - Супер-стохастик! - индикатор для MetaTrader 4

Sergey Guliaev
Просмотров:
13065
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
Обновлен:
Описание:

Для тех, кто торгует по стохастикам. Позволяет отображать любые стохастики старших ТФ в одном окне. Оптимизирован для использования в экспертах.

Если индикаторы с разными ТФ поместить в одно подокно, увидите все стохастики одновременно.

Сигнальная линия отключается.

Картинка:


