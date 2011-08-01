CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

azzx_intraday_bar_range_1_0 - индикатор для MetaTrader 4

Лёха
Просмотров:
4490
Рейтинг:
(2)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Описание:

Индикатор показывает средние диапазоны внутридневных баров за заданный период времени.

Очень простой индикатор "для подумать". Все понятно из рисунков.

Единственное - поясню параметры:

  • PERIOD - рассматриваемый период.
  • HISTORY_DEPTH - На какую глубину в истории строится индикатор (для медленных машин - если поставить 0, то просматривается вся история).
  • SMA_PERIOD - Период усреднения для средней линии индикатора. Введено, чтобы наглядно видеть пики.
  • SMA_SHIFT - Так как простая скользящая средняя, как принято говорить, "запаздывает" на половину своего периода, то введён этот параметр - чтобы пики средней соответствовали реальному положению дел.



hour4 hour4

Покупает в опеределенный час со стопом и профитом. Буквально однострочный советник, но дающий результат.

Price Price

Показывает цену справа от последнего бара.

Выставление стопов с помощью перемещаемых линий. Выставление стопов с помощью перемещаемых линий.

Скрипт устанавливает всем ордерам текущей валютной пары стоплосс и тейкпрофит.

Clock_cuckoo Clock_cuckoo

Таймер "Стрелочные часы с кукушкой".