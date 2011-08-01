Описание:



Индикатор показывает средние диапазоны внутридневных баров за заданный период времени.



Очень простой индикатор "для подумать". Все понятно из рисунков.

Единственное - поясню параметры:

PERIOD - рассматриваемый период.



HISTORY_DEPTH - На какую глубину в истории строится индикатор (для медленных машин - если поставить 0, то просматривается вся история).

SMA_PERIOD - Период усреднения для средней линии индикатора. Введено, чтобы наглядно видеть пики.

SMA_SHIFT - Так как простая скользящая средняя, как принято говорить, "запаздывает" на половину своего периода, то введён этот параметр - чтобы пики средней соответствовали реальному положению дел.









