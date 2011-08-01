Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
azzx_intraday_bar_range_1_0 - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 4490
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Описание:
Индикатор показывает средние диапазоны внутридневных баров за заданный период времени.
Очень простой индикатор "для подумать". Все понятно из рисунков.
Единственное - поясню параметры:
- PERIOD - рассматриваемый период.
- HISTORY_DEPTH - На какую глубину в истории строится индикатор (для медленных машин - если поставить 0, то просматривается вся история).
- SMA_PERIOD - Период усреднения для средней линии индикатора. Введено, чтобы наглядно видеть пики.
- SMA_SHIFT - Так как простая скользящая средняя, как принято говорить, "запаздывает" на половину своего периода, то введён этот параметр - чтобы пики средней соответствовали реальному положению дел.
hour4
Покупает в опеределенный час со стопом и профитом. Буквально однострочный советник, но дающий результат.Price
Показывает цену справа от последнего бара.
Выставление стопов с помощью перемещаемых линий.
Скрипт устанавливает всем ордерам текущей валютной пары стоплосс и тейкпрофит.Clock_cuckoo
Таймер "Стрелочные часы с кукушкой".