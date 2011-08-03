Ставь лайки и следи за новостями
Советник по индикатору Параболик. - эксперт для MetaTrader 4
Описание:
Советник по индикатору Параболик, использующий данные индикатора со старшего ТФ.
Алгоритм работы советника:
Советник торгует по стандартному встроенному индикатору Parabolic, используя данные другого таймфрейма.
Используется расчет данных индикатора на уже прошедшем баре (внешний параметр "Ind_Bar"=1).
==== Покупка, только один ордер: ====
1. Индикатор начал рисовать линию ниже цены на небольшое количество пунктов.
==== Продажа, только один ордер: ====
1. Индикатор начал рисовать линию выше цены на небольшое количество пунктов.
==== Закрытие продажи: ====
1. Индикатор начал рисовать линию ниже цены на небольшое количество пунктов.
==== Закрытие покупки: ====
1. Индикатор начал рисовать линию выше цены на небольшое количество пунктов.
Особенность: в помощь пользователю на графике рисует значение индикатора, расчитанное по заданному во параметрах советниках Таймфрейму (внешний параметр "TimeFrm").
Предполагается, что советник будет стоять на минутном чарте, а данные будет расчитывать по 30 мин таймфрейму.
