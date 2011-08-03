Описание:



Советник по индикатору Параболик, использующий данные индикатора со старшего ТФ.

Алгоритм работы советника:



Советник торгует по стандартному встроенному индикатору Parabolic, используя данные другого таймфрейма.

Используется расчет данных индикатора на уже прошедшем баре (внешний параметр "Ind_Bar"=1).



==== Покупка, только один ордер: ====

1. Индикатор начал рисовать линию ниже цены на небольшое количество пунктов.

==== Продажа, только один ордер: ====

1. Индикатор начал рисовать линию выше цены на небольшое количество пунктов.

==== Закрытие продажи: ====

1. Индикатор начал рисовать линию ниже цены на небольшое количество пунктов.

==== Закрытие покупки: ====

1. Индикатор начал рисовать линию выше цены на небольшое количество пунктов.



Особенность: в помощь пользователю на графике рисует значение индикатора, расчитанное по заданному во параметрах советниках Таймфрейму (внешний параметр "TimeFrm").

Предполагается, что советник будет стоять на минутном чарте, а данные будет расчитывать по 30 мин таймфрейму.







