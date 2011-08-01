Описание:



Скрипт устанавливает всем ордерам текущей валютной пары стоплосс и тейкпрофит, указанный в виде горизонтальной линии.

Перемещая линии, вы можете перемещать стопы всех ваших ордеров одновременно.



Параметры:

Stoploss = 0 , Takeprofit = 10 ;

Если параметр = 0, то соответствующий ему стоп не изменяется.

Картинка:



Добавил вариант советника под новые билды