CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Скрипты

Выставление стопов с помощью перемещаемых линий. - скрипт для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
Просмотров:
10420
Рейтинг:
(6)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Описание:

Скрипт устанавливает всем ордерам текущей валютной пары стоплосс и тейкпрофит, указанный в виде горизонтальной линии.

Перемещая линии, вы можете перемещать стопы всех ваших ордеров одновременно.

Параметры: 

Stoploss = 0, //стоплосс ордеров
Takeprofit = 10; //тейкпрофит ордеров

Если параметр = 0, то соответствующий ему стоп не изменяется.

Картинка:

Добавил вариант советника под новые билды 

azzx_intraday_bar_range_1_0 azzx_intraday_bar_range_1_0

Средние диапазоны внутридневных баров за заданный период времени.

hour4 hour4

Покупает в опеределенный час со стопом и профитом. Буквально однострочный советник, но дающий результат.

Clock_cuckoo Clock_cuckoo

Таймер "Стрелочные часы с кукушкой".

Советник по индикатору Параболик. Советник по индикатору Параболик.

Советник по индикатору Параболик, использующий данные индикатора, установленного на старшем ТФ.