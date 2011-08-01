Смотри, как бесплатно скачать роботов
Выставление стопов с помощью перемещаемых линий. - скрипт для MetaTrader 4
- 10420
Описание:
Скрипт устанавливает всем ордерам текущей валютной пары стоплосс и тейкпрофит, указанный в виде горизонтальной линии.
Перемещая линии, вы можете перемещать стопы всех ваших ордеров одновременно.
Параметры:
Stoploss = 0, //стоплосс ордеров Takeprofit = 10; //тейкпрофит ордеров
Если параметр = 0, то соответствующий ему стоп не изменяется.
Картинка:
Добавил вариант советника под новые билды
