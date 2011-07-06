CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

CACD - индикатор для MetaTrader 4

igumnov
Просмотров:
6502
Рейтинг:
(1)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Формула для расчета значений индикатора проста:

CACD = a/b - c/d

где:

  • a - число белых свечей,
  • b - число черных свечей,
  • с - суммарная длина белых свечей,
  • d - суммарная длина черных свечей.

Получаем простой сигнал.

Пересечение с нулем или высокие значения говорят о возможной точке входа.

Продолжаем тему Ганна... Продолжаем тему Ганна...

кое-что из полузабытого...

Square 9 Square 9

Ручной расчет уровне по Ганну по теории Микулы

Psevdo_regress Psevdo_regress

Упрощенный расчет линейной регрессии.

VR---ZVER VR---ZVER

Все гениальное просто!!! Этим я руководствовался при написании данного советника...