Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
CACD - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 6502
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Формула для расчета значений индикатора проста:
CACD = a/b - c/d
где:
- a - число белых свечей,
- b - число черных свечей,
- с - суммарная длина белых свечей,
- d - суммарная длина черных свечей.
Получаем простой сигнал.
Пересечение с нулем или высокие значения говорят о возможной точке входа.
Продолжаем тему Ганна...
кое-что из полузабытого...Square 9
Ручной расчет уровне по Ганну по теории Микулы
Psevdo_regress
Упрощенный расчет линейной регрессии.VR---ZVER
Все гениальное просто!!! Этим я руководствовался при написании данного советника...