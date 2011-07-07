Почему псевдо? Да потому что похожа линия, но регрессией не является. Я бы рекомендовал ориентироваться на наклон линии:

Если линия направлена вниз, продаем когда цена выше линии на снижении.

Если линия направлена вверх, покупаем когда цена ниже линии на повышении.



