Индикаторы

Psevdo_regress - индикатор для MetaTrader 4

Дмитрий
Просмотров:
5905
Рейтинг:
(2)
Опубликован:
Обновлен:
Почему псевдо? Да потому что похожа линия, но регрессией не является. Я бы рекомендовал ориентироваться на наклон линии:

Если линия направлена вниз, продаем когда цена выше линии на снижении.

Если линия направлена вверх, покупаем когда цена ниже линии на повышении.


