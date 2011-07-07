Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Psevdo_regress - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 5905
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Почему псевдо? Да потому что похожа линия, но регрессией не является. Я бы рекомендовал ориентироваться на наклон линии:
Если линия направлена вниз, продаем когда цена выше линии на снижении.
Если линия направлена вверх, покупаем когда цена ниже линии на повышении.
CACD
Candle convergence divergenceПродолжаем тему Ганна...
кое-что из полузабытого...
VR---ZVER
Все гениальное просто!!! Этим я руководствовался при написании данного советника...Fox Hound 1.2(Silver Fox)
Ручная торговая система. Обновление от 8.07.2011