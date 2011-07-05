Смотри, как бесплатно скачать роботов
Square 9 - индикатор для MetaTrader 4
- 7512
По техзаданию robi11.
По теории Микулы.
Берем максимум 1,4939 (EUR/USD, дневки), убираем запятую (или, говоря на математическом языке, умножаем на 1000), получаем 1493,9, округляем до целого числа, получаем 1494
Нам нужно найти уровни поддержки.
Для этого извлекаем корень из 1494, получаем 38,652, вычитаем (так как имеем дело с пиком цены) приращение 0,25, получаем 38,402, возводим в квадрат, получаем 1474,7, умножаем на 1000, получаем 1,4747. Это и будет первым уровнем поддержки. И так далее.
38,652 - 0,25 = 38,402^2 = 1,4747
38,652 - 0,333 = 38,319^2 = 1.4683
Приращения:
Настройки индикатора:
extern double pric = 1.46937;//вбиваемая цена extern int s = -1; //если = -1; то вниз считаем уровни, если = 1; то верх считаем уровни extern datetime time1 = D'2011.06.08 00:00';//дата время цены для прорисовки линии от времени pric //2011.06.08 00:00 - расшифровка 2011год, 06 - месяц, 08 - дата, 00час : 00мин.
Square 9 v2
Индикатор рисует уровни от дневного открытия цены, по Ганну.GannResistance
Индикатор по квадрату Ганна.
Продолжаем тему Ганна...
кое-что из полузабытого...CACD
Candle convergence divergence