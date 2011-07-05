CodeBaseРазделы
Square 9 - индикатор для MetaTrader 4

По техзаданию robi11.

По теории Микулы.

Берем максимум 1,4939 (EUR/USD, дневки), убираем запятую (или, говоря на математическом языке, умножаем на 1000), получаем 1493,9, округляем до целого числа, получаем 1494

Нам нужно найти уровни поддержки.

Для этого извлекаем корень из 1494, получаем 38,652, вычитаем (так как имеем дело с пиком цены) приращение 0,25, получаем 38,402, возводим в квадрат, получаем 1474,7, умножаем на 1000, получаем 1,4747. Это и будет первым уровнем поддержки. И так далее.

38,652 - 0,25 = 38,402^2 = 1,4747

38,652 - 0,333 = 38,319^2 = 1.4683

Приращения:

Настройки индикатора:

extern double   pric  =  1.46937;//вбиваемая цена
extern int      s     = -1;      //если = -1; то вниз считаем уровни, если = 1; то верх считаем уровни 
extern datetime time1 = D'2011.06.08 00:00';//дата время цены для прорисовки линии от времени pric
//2011.06.08 00:00 - расшифровка 2011год, 06 - месяц, 08 - дата, 00час : 00мин.


Square 9 v2 Square 9 v2

Индикатор рисует уровни от дневного открытия цены, по Ганну.

GannResistance GannResistance

Индикатор по квадрату Ганна.

Продолжаем тему Ганна... Продолжаем тему Ганна...

кое-что из полузабытого...

CACD CACD

Candle convergence divergence