По техзаданию robi11.

По теории Микулы.



Берем максимум 1,4939 (EUR/USD, дневки), убираем запятую (или, говоря на математическом языке, умножаем на 1000), получаем 1493,9, округляем до целого числа, получаем 1494

Нам нужно найти уровни поддержки.

Для этого извлекаем корень из 1494, получаем 38,652, вычитаем (так как имеем дело с пиком цены) приращение 0,25, получаем 38,402, возводим в квадрат, получаем 1474,7, умножаем на 1000, получаем 1,4747. Это и будет первым уровнем поддержки. И так далее.

38,652 - 0,25 = 38,402^2 = 1,4747

38,652 - 0,333 = 38,319^2 = 1.4683

Приращения: