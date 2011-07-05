Важно! файл Gann_time_peakUP.mq4 заменен на файл Gann_time_peakUP_v2.mq4

Скрипт Gann_levels_v3 служит для построения предполагаемых ценовых разворотных уровней.

В основе этого скрипта лежит условие:

double P1=ObjectGet( "HL" ,OBJPROP_PRICE1); double P2=ObjectGet( "HL" ,OBJPROP_PRICE2); double Psq1= NormalizeDouble ( MathSqrt (P1), 10 ); double Psq2= NormalizeDouble ( MathSqrt (P2), 10 ); double inc= MathAbs (Psq2-Psq1);

Кто изучит квадрат, поймет, о чем я... (имеется в виду 3 последних строки), кто не понял - изучите взаимозависимость чисел на противоположных углах (180 град.).

Итак, при первом "броске" скрипта на чарт будет следующее:

Видим, около нулевого бара появился горизонтальный отрезок и в левом нижнем углу К=1.

В нашем примере изменим цифру 1 на 2:

Enter =>

Далее работаем с отрезком, который создан скриптом: зафиксируем его концы (безразлично, какой конец куда прилепим...) на значимых на наш взгляд экстремумах - куда душа пожелает... (один из них - максимум, другой - минимум)





теперь снова кидаем скрипт на график:

- в зависимости от того, каким получился угол отрезка - прогнозируемые уровни выстроятся в противоположном направлении (при наведении курсора на любой горизонтальный уровень высвечивается имя - аналог в градусах - в данном случае разворот произошел на 225 град при условии, что мы приняли в квадрате взаиморасположение ценовых экстремумов на 360 град)

А вот то же самое, но при условии, что мы приняли взаиморасположение этих же ценовых экстремумов на 180 град (К=1 и снова кидаем скрипт на график):

Т.е. к чему эти телодвижения? Для уверовавших в силу квадрата можно попытаться постараться найти точку отсчета...

Далее:

Скрипт Gann_time_peakUP.mq4 служит для построения предполагаемых временных разворотных уровней (уж не знаю, насколько пальцем в небо... или еще куда похуже - в скрипте время в секундах /самого улыбает/):

В этом "творчестве" основа примерно такая же:

int t1=ObjectGet( "TL_peakUP" ,OBJPROP_TIME1); int t2=ObjectGet( "TL_peakUP" ,OBJPROP_TIME2); double tsq1= NormalizeDouble ( MathSqrt (t1), 10 ); double tsq2= NormalizeDouble ( MathSqrt (t2), 10 ); double inc= MathAbs (tsq2-tsq1);

В общем, начало процесса идентичное предыдущей процедуре:

ну и соответственно вторая часть Марлезонского балета:

И, конечно, никто нам не помешает озвучить общую КАКАфонию :) /как видим, один скрипт другому не помеха - при этом один отрезок накладываем на другой/ :

Вот как-то так без астрологии получилось... (прости, Ганн...)