Продолжаем тему Ганна... - скрипт для MetaTrader 4
- 10545
-
Важно! файл Gann_time_peakUP.mq4 заменен на файл Gann_time_peakUP_v2.mq4
Скрипт Gann_levels_v3 служит для построения предполагаемых ценовых разворотных уровней.
В основе этого скрипта лежит условие:
double P1=ObjectGet("HL",OBJPROP_PRICE1); double P2=ObjectGet("HL",OBJPROP_PRICE2); //..... double Psq1=NormalizeDouble(MathSqrt(P1),10); double Psq2=NormalizeDouble(MathSqrt(P2),10); double inc=MathAbs(Psq2-Psq1); //аналог приращения на углу, кратному 180 градусах в квадрате 9
Кто изучит квадрат, поймет, о чем я... (имеется в виду 3 последних строки), кто не понял - изучите взаимозависимость чисел на противоположных углах (180 град.).
Итак, при первом "броске" скрипта на чарт будет следующее:
Видим, около нулевого бара появился горизонтальный отрезок и в левом нижнем углу К=1.
В нашем примере изменим цифру 1 на 2:
Enter =>
Далее работаем с отрезком, который создан скриптом: зафиксируем его концы (безразлично, какой конец куда прилепим...) на значимых на наш взгляд экстремумах - куда душа пожелает... (один из них - максимум, другой - минимум)
теперь снова кидаем скрипт на график:
- в зависимости от того, каким получился угол отрезка - прогнозируемые уровни выстроятся в противоположном направлении (при наведении курсора на любой горизонтальный уровень высвечивается имя - аналог в градусах - в данном случае разворот произошел на 225 град при условии, что мы приняли в квадрате взаиморасположение ценовых экстремумов на 360 град)
А вот то же самое, но при условии, что мы приняли взаиморасположение этих же ценовых экстремумов на 180 град (К=1 и снова кидаем скрипт на график):
Т.е. к чему эти телодвижения? Для уверовавших в силу квадрата можно попытаться постараться найти точку отсчета...
Далее:
Скрипт Gann_time_peakUP.mq4 служит для построения предполагаемых временных разворотных уровней (уж не знаю, насколько пальцем в небо... или еще куда похуже - в скрипте время в секундах /самого улыбает/):
В этом "творчестве" основа примерно такая же:
int t1=ObjectGet("TL_peakUP",OBJPROP_TIME1); int t2=ObjectGet("TL_peakUP",OBJPROP_TIME2); double tsq1=NormalizeDouble(MathSqrt(t1),10); double tsq2=NormalizeDouble(MathSqrt(t2),10); double inc=MathAbs(tsq2-tsq1); //аналог приращения на углу, кратному 180 градусах в квадрате 9
В общем, начало процесса идентичное предыдущей процедуре:
ну и соответственно вторая часть Марлезонского балета:
И, конечно, никто нам не помешает озвучить общую КАКАфонию :) /как видим, один скрипт другому не помеха - при этом один отрезок накладываем на другой/ :
Вот как-то так без астрологии получилось... (прости, Ганн...)
