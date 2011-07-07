CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

VR---ZVER - эксперт для MetaTrader 4

Vladimir Pastushak
Просмотров:
19723
Рейтинг:
(6)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Все гениальное просто!!! Этим я руководствовался при написании данного советника... Этот советник я написал еще в начале своего обучения программированию.

С течением времени и появлением опыта я его несколько раз переписывал и последние версии стали давать неплохой результат. Советник работал на реальном центовом счете 1 месяц на 4 валютных парах. результат - увеличение депозита на 120%. При этом я его каждый день контролировал и иногда вмешивался в торговлю руками.

Настоятельно не рекомендую ставить эту версию на реальный счет

Параметры

  • TakeProfit = 700 Тейк профит
  • StopLoss = 500 Стоп Лосс
  • LOC = true Разрешить локировать позицию
  • MAX = false Разрешить добавиться
  • Overlot = 5 увеличение локированной позиции лота
  • Slip = 50 проскальзывание
  • MagicNumber = 227 Номер
  • COMMENT = false Включить комментирование
  • time = 1 переодичность комментариев в мин
  • Автоторговля = "Для входа"
  • Avtomat = true разрешить советнику самому вести торговлю или отслеживать ручные ордера
  • Lots = 0.01 ЛОТ
  • LotsProcent = 10 Расчитывать лот как процент от депо
  • Bezubitoc = 50 перенос в безубыток
  • ИНДИКАТОРЫ1 ="3xMAs#2" ; индикаторы мувинги
  • ИНДИКАТОРЫ4 ="СТРЕЛКИ=SIDUS"; ИНДИКАТОР SIDUS
  • SIDUS = true ;
  • FastEMA =14 ;
  • SlowEMA =21 ;
  • RSIPeriod =17 ;

Psevdo_regress Psevdo_regress

Упрощенный расчет линейной регрессии.

CACD CACD

Candle convergence divergence

Fox Hound 1.2(Silver Fox) Fox Hound 1.2(Silver Fox)

Ручная торговая система. Обновление от 8.07.2011

Clock_bar Clock_bar

Вариация на тему - стрелочные часы для МТ4.