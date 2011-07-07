Смотри, как бесплатно скачать роботов
VR---ZVER - эксперт для MetaTrader 4
- 19723
Все гениальное просто!!! Этим я руководствовался при написании данного советника... Этот советник я написал еще в начале своего обучения программированию.
С течением времени и появлением опыта я его несколько раз переписывал и последние версии стали давать неплохой результат. Советник работал на реальном центовом счете 1 месяц на 4 валютных парах. результат - увеличение депозита на 120%. При этом я его каждый день контролировал и иногда вмешивался в торговлю руками.
Настоятельно не рекомендую ставить эту версию на реальный счет
Параметры
- TakeProfit = 700 Тейк профит
- StopLoss = 500 Стоп Лосс
- LOC = true Разрешить локировать позицию
- MAX = false Разрешить добавиться
- Overlot = 5 увеличение локированной позиции лота
- Slip = 50 проскальзывание
- MagicNumber = 227 Номер
- COMMENT = false Включить комментирование
- time = 1 переодичность комментариев в мин
- Автоторговля = "Для входа"
- Avtomat = true разрешить советнику самому вести торговлю или отслеживать ручные ордера
- Lots = 0.01 ЛОТ
- LotsProcent = 10 Расчитывать лот как процент от депо
- Bezubitoc = 50 перенос в безубыток
- ИНДИКАТОРЫ1 ="3xMAs#2" ; индикаторы мувинги
- ИНДИКАТОРЫ4 ="СТРЕЛКИ=SIDUS"; ИНДИКАТОР SIDUS
- SIDUS = true ;
- FastEMA =14 ;
- SlowEMA =21 ;
- RSIPeriod =17 ;
