Все гениальное просто!!! Этим я руководствовался при написании данного советника... Этот советник я написал еще в начале своего обучения программированию.



С течением времени и появлением опыта я его несколько раз переписывал и последние версии стали давать неплохой результат. Советник работал на реальном центовом счете 1 месяц на 4 валютных парах. результат - увеличение депозита на 120%. При этом я его каждый день контролировал и иногда вмешивался в торговлю руками.

Настоятельно не рекомендую ставить эту версию на реальный счет

Параметры