Square 9 v2 - индикатор для MetaTrader 4
Описание:
Индикатор рисует уровни от дневного открытия цены, по Ганну.
по тех заданию с форума. еще одна разновидность расчета уровней по Ганну.
pol123:
Я думаю по теме это взяты расчеты по квадрату9
Алгоритм прост:
- Берем цену открытия дня округляем её до четырех знаков если после запятой пять и до двух если после запятой три.
- Убираем запятую и извлекаем корень квадратный.
- К полученному результату прибавляем 0.125.
- Полученный результат возводим в квадрат.
- В полученном результате ставим запятую и полученная цена должна быть отмечена на графике в интервале день.и желательно что бы уровень оставался на истории.
так надо проделать с чилами 0.125, 0.25, 0.333, 0.5, 0.666, 0.75, 1 - эти числа с пункта 3.
затем тоже самое только в пункте 3 идет вычитание.
и все уровни желательно отразить на графике разными цветами парно и с описанием над линией числа допустим (+-0.125) и результат допустим 1.5901
GannResistance
Индикатор по квадрату Ганна.MA_Level
Уровень доверия к iMA. Рекомендую использовать как фильтр сигналов.
Square 9
Ручной расчет уровне по Ганну по теории МикулыПродолжаем тему Ганна...
кое-что из полузабытого...