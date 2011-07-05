CodeBaseРазделы
Индикаторы

Square 9 v2 - индикатор для MetaTrader 4

Описание:

Индикатор рисует уровни от дневного открытия цены, по Ганну.

по тех заданию с форума. еще одна разновидность расчета уровней по Ганну.

pol123:

Я думаю по теме это взяты расчеты по квадрату9

Алгоритм прост:

  1. Берем цену открытия дня округляем её до четырех знаков если после запятой пять и до двух если после запятой три.
  2. Убираем запятую и извлекаем корень квадратный.
  3. К полученному результату прибавляем 0.125.
  4. Полученный результат возводим в квадрат.
  5. В полученном результате ставим запятую и полученная цена должна быть отмечена на графике в интервале день.и желательно что бы уровень оставался на истории.

так надо проделать с чилами 0.125, 0.25, 0.333, 0.5, 0.666, 0.75, 1 - эти числа с пункта 3.

затем тоже самое только в пункте 3 идет вычитание.

и все уровни желательно отразить на графике разными цветами парно и с описанием над линией числа допустим (+-0.125) и результат допустим 1.5901

GannResistance GannResistance

Индикатор по квадрату Ганна.

MA_Level MA_Level

Уровень доверия к iMA. Рекомендую использовать как фильтр сигналов.

Square 9 Square 9

Ручной расчет уровне по Ганну по теории Микулы

Продолжаем тему Ганна... Продолжаем тему Ганна...

кое-что из полузабытого...