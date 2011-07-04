CodeBaseРазделы
Индикаторы

MA_Level - индикатор для MetaTrader 4

Дмитрий
Просмотров:
7974
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Обновлен:
Описание:

Средняя высчитывается по ценам открытия и сравнивается непосредственно с ценами открытия.

Учитывается положение средней, направление средней и направление цены. Рекомендую использовать как фильтр сигналов.

Картинка:

