GannResistance - индикатор для MetaTrader 4
- 14760
-
Индикатор Ганна сделан по данной ссылке, там есть описание использования уровней по квадрату 9.
Для индикатора требуется индикатор ZZ_FF_v4, он должен находится в папке индикаторы, на график вешать его не обязательно.
Краткое описание:Как использовать геометрию Ганна
Правило использования квадрата Ганна основывается на создании логарифмической спирали с приростом в 0,0005 (пять пунктов). Чтобы сделать квадрат Ганна, вы должны взять минимальную историческую цену валютной пары, чтобы разместить различные цены на квадрат с формой логарифмической спирали. Затем, вы должны провести две основные линии, взяв сначала центр в горизонтальной форме и вторую в вертикальной форме. Это разделит квадрат на четыре зоны.
Теперь вы имеете квадрат и много чисел/цен. Как можно их использовать?
Как только вы заканчиваете спираль, проверьте фактическую цену. Если основной тренд является бычьим, целью будет самое близкое число на линии справа, а если основной тренд является медвежьим, то целью движения будет цена, расположенная на линии слева. Числа Ганна работают подобно поддержкам и сопротивлениям.
http://www.fxguild.info/content/view/171/
Если я все правильно понял, если нет готов исправить.
Настройки индикатора:
для 4-х значных котировок, надо убрать ноль в настройке pip = 4.0;
уровни просматриваются с любого тф.
extern string a = "Таймфрейм ZZ_FF"; extern int tf = 7; //0=текущий тф,1=М1,2=М5,3=М15,4=М30,5=Н1,6=Н4,7=D1,8=W1,9=MN. extern string b = "Пункты между клетками"; extern string c = "4-x =5; для 5-знака = 50;"; extern double pip = 50.0; //пункты прибавления к цене для последующих цен в квадрате
2-версия считает только от впадины ZZ_FF_v4, как описано выше по ссылке.
3-версия считает от впадины ZZ_FF_v4, но так же переворачивает
расчеты и считает от вершины ZZ_FF_v4, в зависимости от нахождения
предпоследнего луча ZZ_FF_v4.
