Индикатор Ганна сделан по данной ссылке, там есть описание использования уровней по квадрату 9.

Для индикатора требуется индикатор ZZ_FF_v4, он должен находится в папке индикаторы, на график вешать его не обязательно.



Краткое описание:

Правило использования квадрата Ганна основывается на создании логарифмической спирали с приростом в 0,0005 (пять пунктов). Чтобы сделать квадрат Ганна, вы должны взять минимальную историческую цену валютной пары, чтобы разместить различные цены на квадрат с формой логарифмической спирали. Затем, вы должны провести две основные линии, взяв сначала центр в горизонтальной форме и вторую в вертикальной форме. Это разделит квадрат на четыре зоны.

Теперь вы имеете квадрат и много чисел/цен. Как можно их использовать?

Как только вы заканчиваете спираль, проверьте фактическую цену. Если основной тренд является бычьим, целью будет самое близкое число на линии справа, а если основной тренд является медвежьим, то целью движения будет цена, расположенная на линии слева. Числа Ганна работают подобно поддержкам и сопротивлениям.

http://www.fxguild.info/content/view/171/

Если я все правильно понял, если нет готов исправить.

Настройки индикатора:

для 4-х значных котировок, надо убрать ноль в настройке pip = 4.0;

уровни просматриваются с любого тф.

extern string a = "Таймфрейм ZZ_FF" ; extern int tf = 7 ; extern string b = "Пункты между клетками" ; extern string c = "4-x =5; для 5-знака = 50;" ; extern double pip = 50.0 ;

2-версия считает только от впадины ZZ_FF_v4, как описано выше по ссылке.



3-версия считает от впадины ZZ_FF_v4, но так же переворачивает расчеты и считает от вершины ZZ_FF_v4, в зависимости от нахождения предпоследнего луча ZZ_FF_v4.









