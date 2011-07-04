CodeBaseРазделы
Советники

Советник на основе Пивот уровней + некоторых линий Ишимоку - эксперт для MetaTrader 4

seolink74
8914
(4)
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
советник для торговле на EURUSD D1(советник + настройки)

+ Настройки для 5-х ДЦ

День (D1) 2008.01.02 00:00 - 2011.07.01 23:59 (2008.01.01 - 2011.07.02)

Для работы требуется установленный в терминал индикатор недельный пивот уровень!!!!!




