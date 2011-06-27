CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Скрипты

GetAccountGain - скрипт для MetaTrader 4

hrenfx
Просмотров:
3511
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Translate to English.

Иногда возникает необходимость анализа своего, либо чужого стейтмента. Бывает удобно для анализа пользоваться онлайн-ресурсами, поставив счет в мониторинг через инвест-пароль.

К сожалению, онлайн-ресурсы зачастую не в состоянии корректно отобразить производительность системы. Особенно это касается случаев, когда на счете производился ввод/вывод средств и присутствовал отрицательный Balance (при положительном Equity).

Предлагается скрипт, который наиболее корректно расчитывает производительность системы и ее максимальную просадку на основании имеющейся MT4-истории счета.

Вход/выход:

Входных параметров нет.

На выходе создается файл данных в папке experts/files.

Замечания:

Полную историю счета для анализа иметь не обязательно. Необходимо, чтобы крайние изменения счета присутствовали в истории, т.к. начальный баланс доступной истории счета вычисляется через его текущее значение.

В скрипте обращение к истории счета делается только один раз - в самом начале при заполнении таблицы ордеров OrdersTable. Поэтому не сложно модифицировать скрипт, заполняя таблицу и из других источников: онлайн-мониторинги, Statement-файлы и т.д., применяя также различные фильтры в виде MagicNumber, комментариев, названий фин. инструментов и т.п.

Скрипт не занимается сопоставлением имеющейся истории торгов с историей котировок.

Код скрипта мог быть лаконичней, но приведен в избыточном варианте, чтобы желающие могли удобно выводить анализ-статистику на свое усмотрение.

EMA VOLUME EMA VOLUME

Попытка интерпретации тикового объёма.

Urdala_Trol Urdala_Trol

Советник основан на флетовой стратегии.

Осциллятор Чайкина раскрашенный (4-х цветный) Осциллятор Чайкина раскрашенный (4-х цветный)

Для своей работы я использую осциллятор Чайкина. Но так как в классическом варианте он представляет из себя линию, то бывает, трудно разобрать понижается график индикатора или понижается. Для простоты оценки состояния индикатора, решил его раскрасить.

CommentTab CommentTab

Преобразование символов табуляции в пробелы, с учетом пиксельного размера пробела. Вывод получившегося текста в комментарий.