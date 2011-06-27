Ставь лайки и следи за новостями
GetAccountGain - скрипт для MetaTrader 4
- 3511
Иногда возникает необходимость анализа своего, либо чужого стейтмента. Бывает удобно для анализа пользоваться онлайн-ресурсами, поставив счет в мониторинг через инвест-пароль.
К сожалению, онлайн-ресурсы зачастую не в состоянии корректно отобразить производительность системы. Особенно это касается случаев, когда на счете производился ввод/вывод средств и присутствовал отрицательный Balance (при положительном Equity).
Предлагается скрипт, который наиболее корректно расчитывает производительность системы и ее максимальную просадку на основании имеющейся MT4-истории счета.
Вход/выход:
Входных параметров нет.
На выходе создается файл данных в папке experts/files.
Замечания:
Полную историю счета для анализа иметь не обязательно. Необходимо, чтобы крайние изменения счета присутствовали в истории, т.к. начальный баланс доступной истории счета вычисляется через его текущее значение.
В скрипте обращение к истории счета делается только один раз - в самом начале при заполнении таблицы ордеров OrdersTable. Поэтому не сложно модифицировать скрипт, заполняя таблицу и из других источников: онлайн-мониторинги, Statement-файлы и т.д., применяя также различные фильтры в виде MagicNumber, комментариев, названий фин. инструментов и т.п.
Скрипт не занимается сопоставлением имеющейся истории торгов с историей котировок.
Код скрипта мог быть лаконичней, но приведен в избыточном варианте, чтобы желающие могли удобно выводить анализ-статистику на свое усмотрение.
