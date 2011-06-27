Translate to English.

Иногда возникает необходимость анализа своего, либо чужого стейтмента. Бывает удобно для анализа пользоваться онлайн-ресурсами, поставив счет в мониторинг через инвест-пароль.

К сожалению, онлайн-ресурсы зачастую не в состоянии корректно отобразить производительность системы. Особенно это касается случаев, когда на счете производился ввод/вывод средств и присутствовал отрицательный Balance (при положительном Equity).

Предлагается скрипт, который наиболее корректно расчитывает производительность системы и ее максимальную просадку на основании имеющейся MT4-истории счета.

Вход/выход:

Входных параметров нет.

На выходе создается файл данных в папке experts/files.

Замечания:

