Советники

Urdala_Trol - эксперт для MetaTrader 4

Sergey Rashevskiy
Советник основан на флетовой стратегии.

Принцип работы советника заключается в следующем: если ордер закрывается по трейлингстопу, то мы предпологаем, что рынок развернулся, и поэтому выставляем ордер в догон по просевшей серии.

Советник месяц удачно отработал на реальном центовом счету.

Детализированный отчет с реального счета в прикрепленном архиве.

Работает как на 4-х знаке, так и на 5-ти знаке. Значность определяет автоматически. В настройках нужно указывать значение как для 4-х знака.

Разъяснение настроек:

  • TP- тейк профит в пунктах, с которым закроется серия ордеров.
  • Lots - Размер фиксированного лота (0-если не использовать).
  • LotsProc - Размер лота в % от баланса (0-если не использовать).
  • Step - Минимальный шаг между ордерами в пунктах.
  • TS - Пунктов для трейлинг стопа.
  • Kef - Коэффициент увеличения лота( 0 - увеличивать следующий лот на начальный лот).
  • Magic - Магический номер.
  • Slippage - Значение максимального проскальзывания цены.

В начале советник выставляет 2 встречных ордера объемом Lots или LotsProc. Когда один из ордеров закроется по трейлинг стопу, то выставляется новый ордер с тем же лотом и того же направления, как и закрытый ордер. Но у нас остался открытый ордер с просадкой.

Если цена ушла от цены открытия ордера на Step или больше, то выставляем ордер того же направления что и ордер в просадке, но с измененным лотом. Параметр Kef определяет как изменяется лот у новых ордеров просадочной серии.

Например, если Kef=0 и Lots=0.1, то серия лотов будет следующей : 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, и т.д. Т.е последующий лот увеличивается на 0.1. Если Kef=1, то у последующих ордеров лот будет такой же как и у начального. Если Kef =2, то лот с каждым разом будет увеличиваться в 2 раза.

Когда у просадочной серии 2 или более ордера, то этим ордерам выставляется тейкпрофит в размере TP пунктов от безубытка серии.

Удачных всем торгов!

