Urdala_Trol - эксперт для MetaTrader 4
- 12993
Советник основан на флетовой стратегии.
Принцип работы советника заключается в следующем: если ордер закрывается по трейлингстопу, то мы предпологаем, что рынок развернулся, и поэтому выставляем ордер в догон по просевшей серии.
Советник месяц удачно отработал на реальном центовом счету.
Детализированный отчет с реального счета в прикрепленном архиве.
Работает как на 4-х знаке, так и на 5-ти знаке. Значность определяет автоматически. В настройках нужно указывать значение как для 4-х знака.
Разъяснение настроек:
- TP- тейк профит в пунктах, с которым закроется серия ордеров.
- Lots - Размер фиксированного лота (0-если не использовать).
- LotsProc - Размер лота в % от баланса (0-если не использовать).
- Step - Минимальный шаг между ордерами в пунктах.
- TS - Пунктов для трейлинг стопа.
- Kef - Коэффициент увеличения лота( 0 - увеличивать следующий лот на начальный лот).
- Magic - Магический номер.
Slippage - Значение максимального проскальзывания цены.
В начале советник выставляет 2 встречных ордера объемом Lots или LotsProc. Когда один из ордеров закроется по трейлинг стопу, то выставляется новый ордер с тем же лотом и того же направления, как и закрытый ордер. Но у нас остался открытый ордер с просадкой.
Если цена ушла от цены открытия ордера на Step или больше, то выставляем ордер того же направления что и ордер в просадке, но с измененным лотом. Параметр Kef определяет как изменяется лот у новых ордеров просадочной серии.
Например, если Kef=0 и Lots=0.1, то серия лотов будет следующей : 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, и т.д. Т.е последующий лот увеличивается на 0.1. Если Kef=1, то у последующих ордеров лот будет такой же как и у начального. Если Kef =2, то лот с каждым разом будет увеличиваться в 2 раза.
Когда у просадочной серии 2 или более ордера, то этим ордерам выставляется тейкпрофит в размере TP пунктов от безубытка серии.
Удачных всем торгов!
