В качестве основы для окрашивания я использовал индикатор MACD_4CZ.

Описание:



Осциллятор Чайкина является простым "Схождением-Расхождением Скользящих Средних" или MACD, который примерен к Индикатору накопления/ распределения (Accumulation/Distribution). Он рассчитывается как разница между 3-дневной экспоненциальной скользящей средней и 10-дневной экспоненциальной скользящей средней от Accumulation/Distribution.



Также как и гистограмма индикатора MACD (не путать с индикатором MACD-гистограммы) является индикатором, предсказывающим пересечение скользящих средних цены в MACD, осциллятор Чайкина является индикатором, который предсказывает изменения в Accumulation/Distribution.



Многие из классических сигналов MACD также применимы и к Осциллятору Чайкина. Однако необходимо помнить, что эти сигналы касаются Accumulation/Distribution, а не цены самого актива.



Вы можете посмотреть раздел MACD для получения более детальной информации. Также как и MACD оценивает характеристики ускорения движения цены по скользящим средним, Chaikin Oscillator оценивает характеристику ускорения Accumulation/Distribution, которая сама по себе может немного запаздывать. Добавляя характеристики ускорения, Осциллятор Чайкина опережает Accumulation/Distribution.





Анализ поведения Осциллятора Чайкина опирается на ряд принципов:

Когда актив (например, валюта на forex или акция на фондовой бирже) закрывается выше середины торгового диапазона за период, например час или день (эта середина определяется как [high+low]/2), это означает, что инвесторы за этот период активнее покупали, т.е. "накапливали" данный актив. Чем ближе цена закрытия к максимальной цене за период, тем сильнее происходило это накопление. Наоборот, если цена на актив закрывается ниже середины, это означает, что за этот период активнее происходила его продажа, т.е. инвесторы "распределяли" данный актив. Соответственно, чем ближе цена закрытия к минимуму, тем значительнее это распределение. Тренд на фондовых, валютных и товарных рынках в большинстве случаев сопровождается увеличением объемов, поэтому если скорость роста объема отстает от скорости роста или падения цены – это означает, что текущий тренд на самом деле уже не является сильным.



Использование Chaikin Oscillator :



Chaikin Oscillator создает два основных типа сигналов – пересечения центральной линии и дивергенции.



Сигналы на покупку:



Медвежья дивергенция возникает, когда цены достигают нового низкого минимума, а минимум на осцилляторе выше предыдущего. Это сигнал на покупку, и наиболее сильным он является, когда в этот момент согласно показаниям другого осциллятора рынок находится в зоне перепроданности. Однако при подаче сигнала дивергенции, перед тем как сделать покупку на рынке лучше дождаться пересечения индикатором нулевой отметки снизу вверх, которое говорит о том, что пересеклись скользящие средние от Accumulation/Distribution, а значит, поступает сигнал, аналогичный сигналу на гистограмме MACD.

Сигнал добавления к текущей позиции на покупку возникает, если цена находится в сильном восходящем тренде (что нужно измерять другими индикаторами) и Chaikin Oscillator разворачивается снизу вверх в области отрицательных значений.



Сигналы на продажу:



Бычья дивергенция возникает, когда цены достигают нового более высокого максимума, а максимум на осцилляторе ниже предыдущего. Наиболее сильным данный сигнал является, когда в этот момент согласно показаниям другого осциллятора рынок находится в зоне перекупленности. Однако в связи с тем, что Chaikin Oscillator является индикатором от индикатора многие считают целесообразным дождаться подтверждения в качестве пересечения индикатором нулевой отметки сверху вниз перед тем как делать продажу на рынке.

Сигналом добавления к позиции на продажу является (при наличии проверенного нисходящего тренда) разворот индикатора сверху вниз в положительной области (выше нуля).

Считается, что Осциллятор Чайкина (Chaikin Oscillator) хорошо действует совместно с индикаторами торгового диапазона, такими как конверты скользящих средних или полосы Боллинжера (Bollinger Bands) и с индикаторами, которые показывают зоны перекупленности и перепроданности (например RSI, Stochastic, Commodity Channel Index и т.д.).



При этом сам Чайкин утверждает, что сигналы в направлении текущей тенденции всегда более надежны, чем сигналы противоположные существующему тренду. Автор индикатора не считает, что достижение нового максимума на осцилляторе является доказательством сильного восходящего тренда, а достижение минимума – сильного нисходящего тренда.

Недостатки:

Chaikin Oscillator является хорошим индикатором, измеряющим ускорение Accumulation/Distribution, однако иногда слишком сильные рывки индикатора достаточно трудно интерпретировать.

Обе скользящие средние являются достаточно короткими (в отличие от классических скользящих, составляющих MACD) и поэтому достаточно чувствительны к изменению в Accumulation/Distribution.



Такая чувствительность является необходимой, однако часто она мешает интерпретации сигналов индикатора. Поэтому трейдеры зачастую подбирают более длинные интервалы скользящих средних для более сильного сглаживания колебаний. Считается, что это индикатор должен быть использован только во взаимодействии с другими методами технического анализа.