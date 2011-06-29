CodeBaseРазделы
Скрипты

CommentTab - скрипт для MetaTrader 4

Пример текста с табуляцией (можно например читать из файла или создавать самому средствами MQL) 

string txt="\n";
txt=txt+"Ticket\tOpen Time\tType\tSize\tItem\tPrice\tS / L\tT / P\tClose Time\tPrice\tCommission\tTaxes\tSwap\tProfit"+"\n";
txt=txt+"524567\t28.06.2011 15:02\tbuy\t0.35\teurusd.vpe\t1.43380\t1.43390\t0.00000\t29.06.2011 2:39\t1.43383\t-3.50\t0.00\t0.56\t0.73"+"\n";
txt=txt+"523492\t28.06.2011 15:02\tbuy\t0.70\teurusd.vpe\t1.43397\t1.43407\t1.47115\t28.06.2011 18:17\t1.43407\t-7.00\t0.00\t0.00\t4.88"+"\n";
txt=txt+"523494\t28.06.2011 15:02\tbuy\t0.70\teurusd.vpe\t1.43397\t1.43407\t0.00000\t28.06.2011 18:17\t1.43407\t-7.00\t0.00\t0.00\t4.88"+"\n";
txt=txt+"523498\t28.06.2011 15:02\tbuy\t0.35\teurusd.vpe\t1.43380\t1.43390\t0.00000\t28.06.2011 17:00\t1.43675\t-3.50\t0.00\t0.00\t71.86"+"\n";
txt=txt+"522650\t27.06.2011 14:50\tbuy\t0.80\teurusd.vpe\t1.42240\t1.42371\t1.43687\t28.06.2011 15:19\t1.43693\t-8.00\t0.00\t1.28\t808.95"+"\n";

int tab[]={10, 22, 10, 10, 15, 12, 12, 12, 22, 12, 20, 10, 10}; // задаётся табстоп (размеры в пробелах)
        
CommentTab(txt, tab, 30); // вызвали преобразование по табуляции пробелами и вывод на график

результат на графике, с учетом заданных шагов для табуляций tab[]


Осциллятор Чайкина раскрашенный (4-х цветный) Осциллятор Чайкина раскрашенный (4-х цветный)

Для своей работы я использую осциллятор Чайкина. Но так как в классическом варианте он представляет из себя линию, то бывает, трудно разобрать понижается график индикатора или понижается. Для простоты оценки состояния индикатора, решил его раскрасить.

GetAccountGain GetAccountGain

Наиболее корректный расчет производительности (Gain) торгующей на счете системы

Стрелочные часы для МТ4 Стрелочные часы для МТ4

Удобные стрелочные часы для отображения времени на графике. Не требует DLL для работы. Все, что надо, установить шрифт.

XML Парсер на MQL4 XML Парсер на MQL4

В библиотеке в упрощенном виде реализованы оба подхода к парсингу XML - SAX и DOM