CommentTab - скрипт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 2145
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Пример текста с табуляцией (можно например читать из файла или создавать самому средствами MQL)
string txt="\n"; txt=txt+"Ticket\tOpen Time\tType\tSize\tItem\tPrice\tS / L\tT / P\tClose Time\tPrice\tCommission\tTaxes\tSwap\tProfit"+"\n"; txt=txt+"524567\t28.06.2011 15:02\tbuy\t0.35\teurusd.vpe\t1.43380\t1.43390\t0.00000\t29.06.2011 2:39\t1.43383\t-3.50\t0.00\t0.56\t0.73"+"\n"; txt=txt+"523492\t28.06.2011 15:02\tbuy\t0.70\teurusd.vpe\t1.43397\t1.43407\t1.47115\t28.06.2011 18:17\t1.43407\t-7.00\t0.00\t0.00\t4.88"+"\n"; txt=txt+"523494\t28.06.2011 15:02\tbuy\t0.70\teurusd.vpe\t1.43397\t1.43407\t0.00000\t28.06.2011 18:17\t1.43407\t-7.00\t0.00\t0.00\t4.88"+"\n"; txt=txt+"523498\t28.06.2011 15:02\tbuy\t0.35\teurusd.vpe\t1.43380\t1.43390\t0.00000\t28.06.2011 17:00\t1.43675\t-3.50\t0.00\t0.00\t71.86"+"\n"; txt=txt+"522650\t27.06.2011 14:50\tbuy\t0.80\teurusd.vpe\t1.42240\t1.42371\t1.43687\t28.06.2011 15:19\t1.43693\t-8.00\t0.00\t1.28\t808.95"+"\n"; int tab[]={10, 22, 10, 10, 15, 12, 12, 12, 22, 12, 20, 10, 10}; // задаётся табстоп (размеры в пробелах) CommentTab(txt, tab, 30); // вызвали преобразование по табуляции пробелами и вывод на график
результат на графике, с учетом заданных шагов для табуляций tab[]
