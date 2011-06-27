Ставь лайки и следи за новостями
EMA VOLUME - индикатор для MetaTrader 4
Сегодня вспомнил одну свою старую идею, которая приходила мне в голову, когда я ещё не знал, что можно с такими идеями делать.
"Тут на меня что-то накатило..." (с) "Идиот".
По быстрому закодировал и решил, что пусть полежит в кодобазе - думаю, тут есть люди, которым это покажется интересным.
Идея заключается в попытке разложить тиковый объём (за неимением другого) на два компонента - активность, которая привела к движению цены вверх, и активность, которая привела к движению цены вниз. Причём раскладывается по методике "кратчайшего пути". Это означает, что мы предполагаем, что внутри бара цена двигалась по минимальному из возможных путей.
Для бычьих баров это последовательность Open-Low-High-Close, для медвежьих, соответственно, Open-High-Low-Close, как показано на рисунке.
Ну и пример индикатора на минутках EURUSD:
Здесь синяя линия - нисходящее движение, красная - восходящая, зелёная - 1/2 изменения общего объёма.
