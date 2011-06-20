CodeBaseРазделы
Secwenta - эксперт для MetaTrader 4

Вячеслав
Просмотров:
9699
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
Обновлен:
Описание:

Советник создан на базе учебного советника опубликованного в учебнике на этом сайте, индикатор тренда создан на базе TD Sequential James OBrien.

Работает нормально начиная с 4ч. периода и выше.

Я в Илан1.6 добавил МАСД и индикатор тренда, просадка почти нулевая и торгует в три раза лучше.

