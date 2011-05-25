Смотри, как бесплатно скачать роботов
Universal Pivot - индикатор для MetaTrader 4
Автор: Aborigen
Измененная версия индикатора Pivot http://codebase.mql4.com/ru/code/7353. Добавлена возможность выбирать период для расчета уровней поддержки/сопротивления А так же описание для линий разных периодов от Н1 и выше.
