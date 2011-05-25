CodeBaseРазделы
Universal Pivot - индикатор для MetaTrader 4

Алексей
12602
(7)
Автор: Aborigen

Измененная версия индикатора Pivot http://codebase.mql4.com/ru/code/7353. Добавлена возможность выбирать период для расчета уровней поддержки/сопротивления А так же описание для линий разных периодов от Н1 и выше.



