Индикаторы

PriceStat - индикатор для MetaTrader 4

extern int gTF=1; // требуемый ТФ, 0-текущий
extern double Discret=1; // шаг дискретизации шкалы цены
extern double Width=30; // ширина гистограммы (в барах)
extern bool Present=true; // показывать центральную гистограмму (между двумя вертикалями)
extern double Future=1; // множитель для глубины расчета от левой вертикали (в будушее)
extern double Past=1; // множитель для глубины расчета от правой вертикали (в прошлое)

Для работы ставим две вертикальные лини для указания диапазона расчета.

Индикатор отрисовывет три гистограммы:
Голубая - показывает плотность цены между линиями. Она дублируется для удобства сравнения с красной и зеленой.
Зеленая - показывает плотность цены в будущее на такое же расстояние (регулируется коефициентом Future)
Красная - показывает плотность цены в прошлое на такое же расстояние (регулируется коефициентом Past)

Толстая голубая линия - регулирует "ширину" гистограммы

