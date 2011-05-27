Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
PriceStat - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 8181
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
extern int gTF=1; // требуемый ТФ, 0-текущий extern double Discret=1; // шаг дискретизации шкалы цены extern double Width=30; // ширина гистограммы (в барах) extern bool Present=true; // показывать центральную гистограмму (между двумя вертикалями) extern double Future=1; // множитель для глубины расчета от левой вертикали (в будушее) extern double Past=1; // множитель для глубины расчета от правой вертикали (в прошлое)
Для работы ставим две вертикальные лини для указания диапазона расчета.
Индикатор отрисовывет три гистограммы:
Голубая - показывает плотность цены между линиями. Она дублируется для удобства сравнения с красной и зеленой.
Зеленая - показывает плотность цены в будущее на такое же расстояние (регулируется коефициентом Future)
Красная - показывает плотность цены в прошлое на такое же расстояние (регулируется коефициентом Past)
Толстая голубая линия - регулирует "ширину" гистограммы
Измененная версия индикатора PivotVR---STEALS
Советник выставляет виртуальный стоп лосс и тейк профит .....
MACD с раскраской и процентным каналом.Zamer_ price_v1
Данный индикатор покажет вам, какая у вас будет прибыль или убыток. Также поможет вам в определении лота перед установкой ордера для сокращения ваших убытков.