extern int gTF= 1 ; extern double Discret= 1 ; extern double Width= 30 ; extern bool Present= true ; extern double Future= 1 ; extern double Past= 1 ;

Для работы ставим две вертикальные лини для указания диапазона расчета.



Индикатор отрисовывет три гистограммы:

Голубая - показывает плотность цены между линиями. Она дублируется для удобства сравнения с красной и зеленой.

Зеленая - показывает плотность цены в будущее на такое же расстояние (регулируется коефициентом Future)

Красная - показывает плотность цены в прошлое на такое же расстояние (регулируется коефициентом Past)

Толстая голубая линия - регулирует "ширину" гистограммы