CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Laguerre_mladen - индикатор для MetaTrader 4

[Deleted]
Просмотров:
12767
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

индикатор Laguerre точками показывает сигналы, хорош для скальпинга, нужен фильтр для него, применять сигналы без фильтра не советую.

рекомендуемый ТФ М30

LaGuerre RSI v1 автор mladen с форума TSD



Laguerre v2 от mladen, покоцал лишнее Martingeil, логика индикатора осталась, убрал отправку сигналов на почту алерты и мтф, эта версия индикатора более лучше выглядит на фоне других Laguerre, хотя на вкус и цвет как говорится...

ADX ADX

Стрелочный индикатор показывает переломы ADX стрелками.

Trig_calculator_2Angles_add_functions Trig_calculator_2Angles_add_functions

Тригонометрический калькулятор для 2-х углов с библиотекой.

T3MA-ALARM T3MA-ALARM

МА стрелочный индикатор, показывает на графике направление комментариями.

ZODIAK ZODIAK

Скрипт рисует на графике движение планет по знакам зодиака. Помогает анализировать зависимость цены от расположения планет.