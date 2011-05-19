Смотри, как бесплатно скачать роботов
Laguerre_mladen - индикатор для MetaTrader 4
- 12767
индикатор Laguerre точками показывает сигналы, хорош для скальпинга, нужен фильтр для него, применять сигналы без фильтра не советую.
рекомендуемый ТФ М30
LaGuerre RSI v1 автор mladen с форума TSD
Laguerre v2 от mladen, покоцал лишнее Martingeil, логика индикатора осталась, убрал отправку сигналов на почту алерты и мтф, эта версия индикатора более лучше выглядит на фоне других Laguerre, хотя на вкус и цвет как говорится...
