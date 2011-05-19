индикатор Laguerre точками показывает сигналы, хорош для скальпинга, нужен фильтр для него, применять сигналы без фильтра не советую.

рекомендуемый ТФ М30

LaGuerre RSI v1 автор mladen с форума TSD





Laguerre v2 от mladen, покоцал лишнее Martingeil, логика индикатора осталась, убрал отправку сигналов на почту алерты и мтф, эта версия индикатора более лучше выглядит на фоне других Laguerre, хотя на вкус и цвет как говорится...

